宏都拉斯還欠台灣133億 吳志中證實「追討中」：該還的都要還

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

外交部政務次長吳志中。資料照。郭宏章攝



宏都拉斯2023年3月斷交台灣，結束超過80年的邦誼，轉而與中國建交，當時宣稱希望獲得北京更多經濟支持與貸款。然而斷交兩年多來，中國承諾的經貿利益顯然未完全兌現，宏都拉斯面臨本土產業遭廉價中國商品及中資商店衝擊的問題，且至今還欠台灣高達4.225億美元、約新台幣133.4億元的債務。對此，外交部政務次長吳志中今（6/12）日受訪坦言，目前「正在追討當中」，該歸還的都要還。

吳志中今天下午出席索馬利蘭共和國駐台灣代表處開館儀式，會後接受媒體聯訪時指出，若積欠我國款項，基於國際法或商業規範，即使不談政治，也必須履行償還義務。他表示，不論是否為邦交國，只要涉及經濟、貿易或商業往來，「該歸還的都要歸還」。

廣告 廣告

根據媒體報導及宏都拉斯財政部公布的最新官方外債帳冊，宏國目前仍積欠台灣4.225億美元外債。在外部雙邊債務欄位中，債權人第一行甚至還標註「China（Taiwan）」，被質疑是在「吃台灣豆腐」。

原以白蝦出口聞名的宏都拉斯與台灣斷交後，原本期待與中國建交後能獲得更多經濟利益，但中國未如預期兌現相關承諾，反而因台宏外交關係生變，導致台灣進口量急速萎縮，重創宏國白蝦出口產業。此外，中資企業與商店大量進駐，也對當地本土產業造成衝擊。

對此，宏都拉斯國會近日更通過議員培瑞茲（Mario Pérez）提案，要求稅務、海關、移民、中央銀行及經濟發展等相關機構，全面清查並監管中國企業及中資商店在宏都拉斯的營運狀況。

由於宏都拉斯去年大選期間，已有部分政治人物公開主張恢復與台灣邦交，外界也關注未來是否可能出現復交契機。對此，吳志中表示，是否恢復邦交必須由宏都拉斯方面決定，「這必須去問宏國，不能代為回答」，而台灣的立場則是持續努力拓展各項邦交與國際連結。

吳志中指出，中國現在企圖破壞台灣與任何其他國家的關係，甚至包含經濟貿易關係，而這些都是外交部每天必須面對的挑戰，目前台灣持續與理念相近國家深化合作，包括與索馬利蘭維持關係、與史瓦帝尼鞏固邦誼，越是融入國際關係體系、越能與國際社會結合，就越能維持國家安全。

吳志中表示，台灣越被放在國際關係架構之中，越能創造並維持現狀；相反地，若台灣被視為中國的內部事務，對台灣反而更加危險。因此，將台灣納入國際體系，有助於維護台灣主權、安全及區域穩定，而中國對台灣的各種威脅與施壓，本質上都是在破壞現狀。

更多太報報導

崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落