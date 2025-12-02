宏都拉斯開票網站一度癱瘓後 保守派候選人領先川普支持人選

在宏都拉斯選舉機構因為「技術性問題」停止更新總統大選開票結果的一天後，保守派自由黨(Liberal party)候選人納斯納拉(Salvador Nasralla)以些微差距，領先美國總統川普(Donald Trump)支持的國家黨(National Party)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)。

在62%的選票完成計票後，納斯納拉以39.94%的得票率領先阿斯拉夫的39.83%。兩位保守派候選人只有約2,000票的差距。執政黨自由重建黨(Libre)候選人蒙卡達(Rixi Moncada)則以19.17%的得票率位居第三。

廣告 廣告

宏都拉斯選舉委員會(National Electoral Council)2日稍早表示，該機構為了公布計票結果而設立的網站，因為「技術性問題」癱瘓，使得大眾無從得知這場極為膠著的總統大選，以及其他選舉的結果。

這個網站在30日結束投票後就開始更新計票結果，但網站1日中午左右癱瘓，一直到2日下午都無法更新官方計票結果。

在網站癱瘓時，阿斯夫拉與納斯納拉只有515張票的差距。兩人都不是現任總統卡斯楚(Xiomara Castro)的自由重建黨成員，但納斯納拉曾是卡斯楚的競爭對手與盟友，曾擔任了她的副總統數年的時間。

選舉委員會表示，他們已要求經營網站的承包商盡速提出解決方案。在此同時，委員會安排了一個場地，讓媒體可以在計票現場觀察，讓大眾了解計票過程。

川普1日在真實社群(Truth Social)上表示，隨著計票網站癱瘓，「看起來宏都拉斯試圖改變他們的總統大選結果。如果他們這麼做，將付出巨大代價。」

川普先前表態支持阿斯夫拉，表示這是唯一他會合作的候選人。

阿斯夫拉和納斯納拉陣營都各自用自己的數據填補官方數據的空白，兩人也都表示他們更有機會勝選。

2日稍早，美國官員證實，在獲得川普的赦免後，因為走私毒品被判刑45年的前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)已經出獄。