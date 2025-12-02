宏都拉斯開票「友台候選人廝殺僅差515票」 外交部回應了

宏都拉斯友台總統領先，我國外交部發言人蕭光偉今日在記者會中狠酸，應證了中國始終未能善意履行承諾。（劉宇捷攝）

宏都拉斯總統大選正激烈開票中，2位立場親台的候選人目前都呈明顯領先趨勢，今日上午初步計票顯示，領先者間的差距更僅有515票。我外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會中狠酸，宏國經貿嚴重失衡，再次應證了中國始終未能善意履行承諾；我方將秉持坦誠、開放態度，不預設任何前提。

針對宏國選舉友台派領先，蕭光偉表示，外交部有注意到宏都拉斯的候選人在選舉期間，曾經表態支持重新與我國建交。那事實上，宏都拉斯在與中國建交後，非但沒能獲得預期的好處，反而當地先面臨養蝦產業的嚴重崩潰、大量失業人口，以及宏中雙邊貿易極具嚴重的失衡局面。

蕭光偉直言，「前述情況再次應證了中國始終未能善意履行承諾」，也應證若干國家的外交轉向，在與中國建交後，「簡單的說就是未蒙其利，先受其害。」同時，也再次暴露出中國在國際社會上處心積慮、積極打壓台灣的國際空間；然而，這樣的惡意企圖，卻絲毫無意協助其他國家在經濟社會，以及各方面建設的不良居心。

他指出，外交部會持續關注宏都拉斯的大選結果及選後的相關政治情勢，同時也會秉持坦誠、開放的態度，在總合外交及榮邦計畫之下，以不預設任何前提的方式，包括與宏都拉斯在內的世界各國積極地交往。

蕭光偉也強調，「只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻，提升我國的國際地位，並且能夠拓展我們的國際空間，外交部都會認真看待，並且積極的促成。」

