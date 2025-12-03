宏都拉斯開票67%！川普挺的候選人被超車、落後9000票 林佳龍也說話了

編譯張渝萍／綜合報導

宏都拉斯總統大選持續開票中，兩名親台的候選人票數相當膠著，但已逐漸拉開距離！原先領先515票、美國總統川普點名支持的阿斯夫拉，現已落後另一名候選人納斯拉亞。

此次選舉特別引人注目，除了親台候選人獲選可能有望與台復交之外，美國總統川普在選前就大力支持阿斯夫拉，選後還在社群上要宏國不要做票，否則會遭遇嚴重後果，強勢干政引起外界討論。而台灣外交部長林佳龍今（3日）也表示，期待能與宏國復交。

宏都拉斯兩位親台候選人票數相當接近。川普挺的阿斯夫拉（左）被超車，目前落後納斯拉亞（右）9000票。（圖／翻攝自X平台）

美媒最新報導，在2日下午公布的最新選票更新結果中，目前已完成約67%計票，川普挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得39.7%選票，保守派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則獲40.1%，兩位候選人差距不到9000票。

宏都拉斯全國選舉委員會1日暫停了快速計票（quick count），宣布結果為技術性平手，並表示將開始逐張選票重新計算。2日，該機構在聲明中指出遭遇技術問題，並重新開始更新開票結果頁面。

左翼的執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.1%的得票率位居第三。她在1日表示將對結果提出挑戰，並要求重新計票。

而先前不斷放話干政的川普表示，他拒絕與納斯拉亞或蒙卡達合作。他1日在Truth Social上警告宏都拉斯不得採取任何「改變總統選舉結果」的行動，「如果他們這麼做，就準備付出慘重代價！」

先前不斷放話干政的川普表示，他拒絕與納斯拉亞或蒙卡達合作，還警告若宏國作票將面臨慘痛後果。（圖／翻攝自白宮）

就在投票日前兩天，川普介入這場選舉的舉動震驚宏都拉斯民眾，他公開支持阿斯夫拉，並決定赦免葉南德茲（Juan Orlando Hernández），這位宏都拉斯前總統因古柯鹼販運及武器罪在美國獲判45年刑期，先前都在美國服刑。葉南德茲隸屬阿斯夫拉所屬的宏都拉斯國家黨。

選舉當局最遲必須在12月30日前宣布勝選者。新任總統將於1月27日就職。

兩位領先的候選人都承諾要切斷與中國的外交關係，並恢復承認台灣。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）在2023年與北京建交，但阿斯夫拉與納斯拉亞都表示，與中國的貿易關係不公平，並造成就業流失。

台灣外交部長林佳龍今（3日）記者會上也表示，台灣期待與前盟友宏都拉斯復交，並表示跟兩位挺台的候選人都有聯繫，並指政府正在密切關注開票情況。

