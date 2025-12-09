宏都拉斯開票99%！川普欽點人選微幅領先

▲宏都拉斯總統大選計票已經邁入第10天，仍未公布結果。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯總統大選至今已經開票10天，在計票作業因技術問題中斷數日後，結果仍未揭曉。據該國選委會數據，目前開票作業已經完成99.4%，獲得美國總統川普公開支持的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到4.3萬票的差距微幅領先。不過，同為在野黨的對手指控選舉舞弊，50萬張有問題要求重新計票。

綜合外媒報導，宏都拉斯大選開票作業進入第10天，據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）最新數據，截至當地9日清晨1時40分，開票作業已完成99.4%。兩個親台的在野黨候選人中，「國家黨」（PN）阿斯夫拉以40.52%得票率、129萬8835票領先「自由黨」（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.20%、125萬6428票，雙方差距僅1.32%、不到4.3萬票。

親中執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%、61萬8448票，排名第三。

宏國選委會官員富恩特斯（Eduardo Fuentes）表示，若前兩名候選人的最終差距持續縮小，可能需要啟動特別驗票程序，選舉結果恐會再延宕7至8天才能出爐。

面對老三的慘狀，執政黨候選人蒙卡達8日聲明，痛批這是一場由美國策動的「持續性選舉政變」，該黨不會承認在川普及其盟友寡頭的干預與脅迫下舉行的選舉，要求選委會宣布選舉無效、呼籲政府官員拒絕配合政權交接，號召支持者發動抗議、罷工。

暫排第二的納斯亞拉9日也在X平台發文，指控選舉存在舞弊行為，CNE在計票過程中兩度系統崩潰，稱在輸入對他有利的數據時，電腦系統遭操控且發生故障。他強調有超過50萬張有爭議的選票需要重新登記。

選委會官員則指出，有數千份存在「不一致」情況的投票紀錄需要審查，預計在9日或10日在各政黨和觀察員的監督下進行特別重新計票。

