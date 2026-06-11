即時中心／高睿鴻報導

中美洲國家宏都拉斯本是台灣友邦，卻在2023年因嚮往中國開出的利益支票，選擇與我國斷交、並改與中方建交。豈料，如今卻傳出美夢破碎，當地陸續有官員、產業界及媒體報導指控，中國不僅未履行先前的全數承諾，更祭出廉價傾銷商品等不正當競爭手段，害慘地方產業、衝擊眾多百姓生計。因此，最近傳出宏國政壇「不忍了」，據當地媒體報導，該國議會決定「史無前例地全面監管華人企業」，震驚外界。

中國競爭手段太賊！宏都拉斯產業被害慘 議會決定反擊了

外媒《中美洲360》（centroamerica360）近日報導，宏國議員培瑞茲（Mario Pérez）提案，要求國內多個機構，全面核查與中國公民有關的企業，在稅務、海關、商業、移民等方面，是否均有遵守宏國法律。該報導指，這些全面監管的舉措堪稱史無前例，雖然自2023年與北京建交後，宏國內部一直有針對其利弊進行爭辯，但並未有過如此極端的作法；而且，培瑞茲的提案最終也得到國會批准通過。

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據悉，宏都拉斯的稅務管理服務局（SAR），將負責核查這些公司的稅務是否合規；海關總署則監管進口及稅款繳納情況；國家移民局負責評估所有具合法身分的外國居民；中央銀行也將大力監控與中國有關的商業活動，避免外匯流向中國，而經濟發展部則監控進入國內市場的產品品質。談及立法理由，培瑞茲直言說，中國企業的擴張，引起許多當地商人的擔憂，甚至已造成不少宏國家庭失業、導致這些家庭的經濟陷入嚴重危機。

他進一步說明，中國企業不僅在全國範圍內，肆無忌憚地擴張，甚至導致所在地區的宏國商人大舉破產、生意每況愈下；培瑞茲另也痛批中國政府，只允許「中國商店」進入宏都拉斯，卻不允許工廠、或從事工業或農業的企業進入，以製造更多就業機會。他更直接嗆聲，指中國企業若想進入宏都拉斯，就必須遵守當地法律。

承上述，他要求有關單位，之後必須加強了解中國企業是否合法經營、是否納稅、產品進口是否合法、是否存在「資金外流」情況、產品品質是否受監管，以及，中國企業主的移民身分，是否得到核實。培瑞茲表示，與北京建交3年多來，宏都拉斯是多了很多商店，但真正能為國家創造就業、以及經濟附加價值的大規模工業投資，根本都尚未實現。

斷交台灣後悔了？傳中國採購宏國蝦「數量下滑」 產區流失工作機會

不僅如此，議會主席贊布拉諾（Tomás Zambrano）也力挺培瑞茲的看法，他以國內討論度頗高的養蝦業為例，因為中國採購宏國蝦的狀況不斷震盪，持續影響包括蝦類產業在內的多個產業；甚至，由於採購量整體呈現減少趨勢、加上國際蝦價波動，宏國南部產區已流失數千個工作機會。

報導接續指出，宏國當地民眾及企業團體，也越來越能感受到「中國人就在身旁」的壓力。議會指出，來自中國的移民人數，從2020年僅有403人，已增加到2025年的5000多人，這現象與中國公民經營的商店數不斷擴張，兩項數據不謀而合。文中提到，零售貿易、紡織品、家居用品、電子產品、輕工業等產業，對於來自亞洲的進口商品競爭最為敏感；宏國議會批准監管措施，就是為了查明，市場是否存在扭曲現象，並確保所有民眾都能享有公平競爭環境。

原文出處：快新聞／宏都拉斯、中國撕破臉了！連蝦農都被害慘 議會宣布全面監管華人企業

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