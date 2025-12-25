宏都拉斯「復交台灣」有望？學者曝關鍵：美國絕不反對 需擔心1事

政治中心／黃韻璇報導

宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台候選人阿斯夫拉勝出。（圖／翻攝自Nasry Tito Asfura臉書）

宏都拉斯總統大選官方結果終於出爐，由獲美國總統川普力挺的國家黨（PN）、親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。阿斯夫拉選前曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。對此，學者就分析認為，美國絕對不會反對台灣與宏都拉斯復交，但認為美方可能不會公開特別談此議題，也提醒台灣應擔心是否有能量對抗中國後續的反攻。

宏都拉斯總統大選於11月30日舉行，但開票過程卻異常漫長。選舉委員會指出，負責計票的私人公司在未事先通報的情況下進行系統維護，加上即時開票網站一度當機，導致計票作業兩度中斷，最終結果顯示，阿斯夫拉以40.3%得票率，險勝自由黨對手、前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.5%，雙方差距不到1個百分點。選委會強調，超過98%的選票已完成核算，並表示「結果已不可能翻盤」。

宏都拉斯和中華民國曾建交長達82年，2023年宏都拉斯轉向與中國建交，不過親中的結果就是宏都拉斯冀望的經濟轉變並未成真，當初中國給的承諾並沒有任何進展，宏國國內開始出現反彈。而阿斯夫拉選前曾說，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。

宏都拉斯大選結果出爐，是否與台灣復交引發國際關注。（圖／資料照）

如今阿斯夫拉勝選，台灣與宏都拉斯是否「復交」有望？據《自由時報》報導，政大政治系兼任教授嚴震生分析，川普認定「拉丁美洲屬於美國勢力範圍」，因此認為「美國絕對不會反對台灣與宏都拉斯復交」，但認為美方可能不會公開特別談此議題。此外，他也提醒，台灣若要獲得新的邦交國，需要考慮、擔心是否有能量對抗中國後續的反攻，外交部也要考量恢復邦交是否值得，以及當初斷交的時候，雙方有無留下一線復交機會。

針對台宏復交議題，據《中央社》報導，外交部25日回覆，「尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民爲本，以對宏國人民有利為出發點推動新政」，至於其他事項，外交部將秉持一貫開放、務實的立場看待，目前沒有相關評論。

