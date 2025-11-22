宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交

國際中心／綜合報導

宏都拉斯將在本月30日舉行總統大選，「外交走向」成為選戰最受矚目的焦點。自2023年卡斯楚政府宣布與台灣斷交、轉向與中國建交後，當地多個產業接連受創，導致民怨飆升。兩名主要反對派候選人因此提出「重新與台灣建交」的政見，試圖挽回經濟頹勢。





宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦崩盤倒一片！宏國總統候選人表態「想與台復交」

宏都拉斯自與台灣斷交以來，出口情況「毫無起色」。他強調，從出口量與穩定度來看，台灣市場明顯優於中國（示意圖／民視新聞資料照）





根據當地媒體報導，宏都拉斯私人企業委員會（COHEP）前主席魯茲（Santiago Ruiz）直言，與中國建交的經濟成果「完全失敗」。他批評，中國並未兌現當初承諾的投資與商機，反而讓廉價中製品大量湧入，嚴重打擊本地產業，特別是失去台灣市場的白蝦養殖業，成為最大受害者。

南方商會主席澤拉亞（Carlos Zelaya）也指出，自與台灣斷交以來，出口情況「毫無起色」。他強調，從出口量與穩定度來看，台灣市場明顯優於中國。數據顯示，白蝦出口在失去台灣後暴跌67%，營收更慘減78%。過去宏國對台白蝦出口占總量四成、年創逾1億美元，如今超過60家相關企業倒閉、約1.4萬人失業，地方經濟陷入危機。

宏都拉斯白蝦市場受到衝擊。（示意圖／民視新聞資料照）





儘管北京在斷交後積極拉攏宏都拉斯，宣布投入近3億美元資金並簽署多項建設合約，但出口成果仍不理想，自由貿易協議遲遲無進展。國內輿論普遍質疑「投中」決策的實質效益，對政府不滿情緒高漲。多名蝦農與中小企業主更直言，北京承諾的採購計畫從未兌現，對中出口依舊有限。他們呼籲，恢復與台灣過去的貿易關係，才是拯救產業的關鍵。當地媒體甚至以「外交宿醉」形容現況，諷刺政府誤判形勢、醒來才發現現實與期待落差巨大。

如今，在白熱化的選戰中，外交立場成為候選人間最鮮明的分歧。執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）主張深化對中合作；反對派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）則呼籲檢討對中協議、恢復與台灣邦交，強調台灣過去的援助與經貿合作更具實際成效，是宏國經濟成長的重要支柱。













原文出處：宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦崩盤倒一片！宏國總統候選人表態「想與台復交」

