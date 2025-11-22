宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交
國際中心／綜合報導
宏都拉斯將在本月30日舉行總統大選，「外交走向」成為選戰最受矚目的焦點。自2023年卡斯楚政府宣布與台灣斷交、轉向與中國建交後，當地多個產業接連受創，導致民怨飆升。兩名主要反對派候選人因此提出「重新與台灣建交」的政見，試圖挽回經濟頹勢。
宏都拉斯自與台灣斷交以來，出口情況「毫無起色」。他強調，從出口量與穩定度來看，台灣市場明顯優於中國（示意圖／民視新聞資料照）
根據當地媒體報導，宏都拉斯私人企業委員會（COHEP）前主席魯茲（Santiago Ruiz）直言，與中國建交的經濟成果「完全失敗」。他批評，中國並未兌現當初承諾的投資與商機，反而讓廉價中製品大量湧入，嚴重打擊本地產業，特別是失去台灣市場的白蝦養殖業，成為最大受害者。
南方商會主席澤拉亞（Carlos Zelaya）也指出，自與台灣斷交以來，出口情況「毫無起色」。他強調，從出口量與穩定度來看，台灣市場明顯優於中國。數據顯示，白蝦出口在失去台灣後暴跌67%，營收更慘減78%。過去宏國對台白蝦出口占總量四成、年創逾1億美元，如今超過60家相關企業倒閉、約1.4萬人失業，地方經濟陷入危機。
宏都拉斯白蝦市場受到衝擊。（示意圖／民視新聞資料照）
儘管北京在斷交後積極拉攏宏都拉斯，宣布投入近3億美元資金並簽署多項建設合約，但出口成果仍不理想，自由貿易協議遲遲無進展。國內輿論普遍質疑「投中」決策的實質效益，對政府不滿情緒高漲。多名蝦農與中小企業主更直言，北京承諾的採購計畫從未兌現，對中出口依舊有限。他們呼籲，恢復與台灣過去的貿易關係，才是拯救產業的關鍵。當地媒體甚至以「外交宿醉」形容現況，諷刺政府誤判形勢、醒來才發現現實與期待落差巨大。
如今，在白熱化的選戰中，外交立場成為候選人間最鮮明的分歧。執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）主張深化對中合作；反對派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）則呼籲檢討對中協議、恢復與台灣邦交，強調台灣過去的援助與經貿合作更具實際成效，是宏國經濟成長的重要支柱。
原文出處：宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦崩盤倒一片！宏國總統候選人表態「想與台復交」
更多民視新聞報導
中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少
中國電動車自燃爆炸！43秒影片曝…網酸：有自爆模式？
福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格
其他人也在看
紀念已故好友! 山友登深堀山"綁布條架繩索"
中部中心/王俞斐、張家維、黃信儒 南投報導南投一名曾姓山友，在今年三月攀爬深堀山稜線時，遇到雪地結冰摔落邊坡意外身亡，由於這條線屬於冷門路徑，他的好友為了紀念他，在沿途開闢路徑綁上布條，並且在陡峭的邊坡綁上繩索，讓其他登山客能夠更安全的攀爬，平安順利回家。民視 ・ 1 天前
馬克宏肯定台經驗 外交部：願共同打假消息
[NOWnews今日新聞]法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，外交部今（22）日表示，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
旅遊愛上台灣！他列4點「來定居很後悔」
[NOWnews今日新聞]台灣人的熱情和美食捕獲不少外國人的心，甚至有許多人決定在此定居。但近日一名外籍人士表示，原先因為在台灣玩覺得非常棒，決定搬來，但現在認為這是「人生中最糟糕的決定」。該網友直指...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
AI泡沫要爆？華爾街、科技巨頭齊喊危險
[NOWnews今日新聞]儘管人工智慧（AI）業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。本週，AI交易市場波動劇烈，隨著泡沫恐慌持續升高，就連輝達（Nvidia）亮眼的財報未能穩定市場。業界人士發...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
華信引擎整流罩掀起 民航局罰6萬.維修員停職1個月
今年5月16日，華信航空一架從高雄飛往金門的班機，因為引擎整流罩掀起，被迫緊急折返。民航局決定對華信航空處以警告，開罰六萬元，維修員則是遭到停職一個月。調查發現，這起事件是因為華信維修廠的維修人員，執...華視 ・ 1 天前
63歲狄鶯重現歌仔戲巔峰身段 粉色上衣出鏡「歲月不敗美人」
63歲資深女星狄鶯近來在臉書分享一段親自演繹歌仔戲經典身段的短片，畫面中她以熟練的手勢、含蓄而有力的眼神，完整展現昔日「當家小旦」的優雅氣韻。影片曝光後，迅速掀起大批戲迷回憶殺，證明她紮實的戲曲底蘊多年不減。中時新聞網 ・ 1 天前
貴的不只白米！ 日本10月CPI漲3% 高市早苗急推21.3兆補貼
日本首相高市早苗，面臨的課題不只有日中關係，還有日本國內的通膨問題。日本政府公布最新數據，10月份消費者物價指數，比去年同期上漲3%，現在不只白米，包括蛋糕、蔬果、調味料等食物和食材，都在漲價。日本內閣周五緊急決定，將推出史上最大規模，高達21.3兆日圓的緊急預算，透過補貼水電費、育兒經費等措施，希望能平抑物價。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
新北毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴11/29登場
記者古可絜／綜合報導 2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，為讓民眾能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市政府動保處特青年日報 ・ 1 天前
新北毛寶貝耶誕趴 10專屬遊具11月29日開玩
「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，為讓市民能攜帶毛寶貝一同參與新北歡樂耶誕城盛會，新北市動保處已在站前廣場設置多項寵物專屬遊具，包含寵物蹺蹺板、平衡木、平台走梯及鑽圈等，民眾可帶毛寶貝到場同樂。中時新聞網 ・ 10 小時前
綠委主張調整歡樂耶誕城 侯友宜：是城市品牌也是國際節日
代表民進黨角逐下屆新北市長的立委蘇巧慧，針對新北歡樂耶誕城要求做調整，尤其是解決交通疏運及板橋在地人的抱怨等，新北市長侯友宜今（21）日下午在新莊出席金安獎頒獎典禮前受訪，表示新北歡樂耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，尤其今年的主題LINE FRIENDS，得到各界的好評。中時新聞網 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 18 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 19 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 5 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 小時前