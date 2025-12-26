即時中心／劉朝陽報導



宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日正式公布總統大選結果，獲美國前總統川普支持、並多次表態有意與台灣恢復邦交的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，引發國際高度關注。對此，中國官媒《環球時報》引述中國外交部發言人林劍的說法指出，中方「尊重宏都拉斯人民的選擇」，並強調願意在「一個中國」原則的基礎上，持續推動中宏關係。

宏都拉斯總統大選於11月30日舉行，開票過程相當漫長。選舉委員會指出，因即時開票網站一度當機，導致計票作業兩度中斷；最終結果顯示，阿斯夫拉以40.3%得票率，險勝自由黨對手、前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.5%，雙方差距不到1個百分點；不過，選委會強調，超過98%的選票已完成核算，並表示「結果已不可能翻盤」。



宏都拉斯曾與我國建交長達82年，2023年轉向與中國建交，不過經濟並未好轉，尤以白蝦最具代表性；宏國蝦類養殖自1990年代以來成為核心出口產業，對台出口額曾突破1億美元，在台宏斷交前的2022年，台灣占宏國白蝦出口近四成。但據宏國全國養殖漁業協會（Andah）的數據顯示，台宏斷交後，白蝦出口暴跌67%，造成相關產業逾1萬4千人失業。





廣告 廣告

快新聞／宏都拉斯「蝦毀」！新總統可能與台復交 中國急喊這一句

宏都拉斯的白蝦出口量達在與中國建交後，跌幅高達67%。（圖／民視新聞資料照）









原文出處：快新聞／宏都拉斯「蝦毀」！新總統曾喊與台復交 中國急重申這一句

更多民視新聞報導

三重女騎士聖誕夜自撞護欄！乘客臉部重創OHCA 急救後仍宣告不治

聖誕節驚魂！北捷乘客車廂大奔逃「原因曝光」 遺留物7天內至北門站領回

行政院會今將拍板《兩岸條例》修法 未來立委赴中須經許可

