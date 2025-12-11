宏都拉斯「親中派」全軍覆沒！國會席位歸零 議長拒認結果

國際中心／楊惟甯報導

宏都拉斯現任國會議長芮登杜（Luis Redondo）主張親中。（圖／翻攝自lredondog IG）

宏都拉斯於上（11）月30日舉行總統大選，但開票結果至今仍未出爐。截至9日，兩名親台候選人得票數遙遙領先，讓主張親中的現任國會議長芮登杜（Luis Redondo）相當不滿，於10日晚間召開記者會痛斥黑幫介選，並以其所屬的「救世主黨」國會席次全數歸零為證，公開表明拒絕承認大選結果。

據《路透社》報導，芮登杜10日指控，包括「MS-13」及「18街」（Barrio 18）等惡名昭彰的黑幫組織直接侵犯選民自由，導致選舉公正性蕩然無存，國會絕不認可這場受到外部勢力干預的選舉結果。與此同時，現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）也嚴厲指控大選受到操弄，要求宣布這場「政變選舉」無效，並呼籲支持者上街示威抗議。

芮登杜是救世主黨的國會議員，其政治立場鮮明，主張「親中」。2022年，救世主黨與當時執政的自由重建黨結盟，芮登杜依兩黨協議出任國會議長，並在任內配合了宏都拉斯與台灣斷交、轉向與中國建交的政策。

儘管總統大選計票陷入膠著，但依宏都拉斯選委會規定，須在12月30日前宣布最終勝選者，新任總統則預定於2026年1月宣誓就職。至於宏國的國會改選則大致底定，兩大親台在野黨在128席國會席次中，合計奪下90席，跨越三分之二的修憲門檻；反觀芮登杜所屬的救世主黨則遭遇毀滅性挫敗，從上屆握有10席到如今「全軍覆沒」，席位歸零。

