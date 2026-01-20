宏都拉斯「親台」新總統辦就職典禮 外交部：台灣尚未獲邀

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉預計於27日舉辦就職典禮。(AP)

曾表態有意與台灣重建關係的宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），將於27日舉辦就職典禮。針對台灣是否已與對方建立聯繫或計畫參加典禮，外交部拉美司副司長盧朝睿今（20日）表示，我國與宏都拉斯目前並無邦交，尚未收到邀請。

宏都拉斯當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）將於27日舉辦就職典禮，他在2025年的總統大選期間，曾表明有意與台灣恢復邦交。《華爾街日報》日前報導，我國總統賴清德有意出席阿斯拉夫（Nasry Asfura）的就職典禮，且有望藉此行過境美國本土，不過，總統府發言人郭雅慧回應，相關報導純屬臆測，若我國元首有確定的出訪行程，將會循例適時公開說明。

外交部今（20日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，針對是否與阿斯夫拉（Nasry Asfura）建立聯繫，並參加就職典禮，外交部拉美司副司長盧朝睿表示，對於宏都拉斯及其他國家的交往，均秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式下，將會與包含宏都拉斯在內的世界各國積極交往。

盧朝睿強調，任何有助台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位，且能夠拓展國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴。至於有無機會參加宏都拉斯新任總統就職典禮，盧朝睿說明，由於我國與宏都拉斯目前並無邦交關係，因此尚未收到對方邀請。





