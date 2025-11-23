宏都拉斯「靠向中國」反被拖垮！蝦農倒一片淚喊：台灣最好

國際中心／倪譽瑋報導

宏都拉斯與台灣斷交後，部分產品的出口受到衝擊，當地媒體報導指出，不少中小型「蝦養殖」業者倒閉，相當艱難，當地商會更提出，在出口量與穩定性上，台灣明顯優於中國；許多蝦農希望恢復與台灣的貿易。而宏都拉斯總統大選在即，對外政見成為重點，執政黨方主張深化與中國的關係，兩名反對派候選人則提出願與台灣恢復邦交。

與中國建交 宏都拉斯當地產業反應不佳

綜合《中美洲360》（Centroamerica360）等外媒報導，宏都拉斯與台灣斷交轉向中國以來，當地不少產業面臨衝擊。宏都拉斯私人企業委員會（COHEP）前主席魯茲（Santiago Ruiz）直言，與中國建交從經濟角度來看可謂「完全失敗」，不僅未帶來商機、中方多次未兌現承諾的投資，甚至讓廉價中國製品對關鍵產業造成重創。

當地媒體也詢問多位商人，多名蝦農與中小企業主提出，北京不履行承諾的採購計畫，像是首批運往中國的宏都拉斯咖啡最終未能成行；還有「蝦產業」，與台灣斷交後，宛如失去至關重要的市場，宏都拉斯對中國出口可說是微乎其微，造成宏國約數十家企業倒閉，眾多蝦農認為應恢復與台灣的既有貿易條件。

蝦農面臨寒冬 商界盼望恢復台灣市場

宏國水產養殖協會（ANDAH）的數據顯示，過去宏都拉斯對台白蝦出口，佔其總量約四成，如今在失去台灣這重要市場後，出口暴跌67％、營收也跌了78％。宏都拉斯南方商會主席澤拉亞（Carlos Zelaya）直言，中國市場缺乏吸引力，宏國自2023年與台灣斷交以來，外銷情況逐漸「無起色」，從出口量與穩定性來看，台灣明顯優於中國。

宏都拉斯將在本月30日舉行總統大選，導向台灣還是中國也是政見重點之一，執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）傾向深化與中國的關係；對手阿斯富拉（Nasry Asfura）及納斯魯拉（Salvador Nasralla）則表示願意恢復與台灣的關係。

