宏都拉斯2友台候選人喊復交 林佳龍抱開放態度：會積極洽談

我國前友邦宏都拉斯近日舉行總統大選，目前仍在持續開票中，選情相當激烈，其中自由黨、國家黨兩大候選人皆明確表達友台立場。外交部長林佳龍今（3）日赴立院報告備詢，會前受訪時表示，對於兩國復交抱持開放態度，會與總統當選人積極洽談雙邊關係，期待選後能與該國建立平等互惠的外交關係。

宏都拉斯兩大總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與納斯拉亞（Salvador Nasralla）戰況膠著，不過兩人選前都喊話，若是當選將會與台灣恢復邦交。對此，林佳龍表示，外交部持續密切注意宏都拉斯大選，與對台灣展現友好的兩位總統候選人也都保持良好互動，期待能在大選之後建立起基於平等互惠的外交關係。至於是否有復交可能，林佳龍則抱持開放態度，強調會積極跟當選人洽談未來雙邊的外交關係，也都有持續跟各陣營保持溝通聯繫的管道。

廣告 廣告

宏都拉斯外交部在2023年宣布與台灣斷交，同日即與中國建交，如今兩位票數領先的總統候選人，皆明確表態支持與台灣恢復外交關係，有外媒就指出，若是宏都拉斯於選後與台灣復交，將會是中國在中美洲地區遭遇的重大外交挫敗。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

宏都拉斯大選前 川普突特赦前總統葉南德茲出獄！

中日緊張恐持續1年！林佳龍鼓勵台人「柔性」挺日：多去旅遊

中國中美洲最大外交挫敗？ 喊台灣復交2宏國總統候選人皆領先執政黨