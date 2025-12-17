「宏」字輩集團已在談支持基隆「黑鳶籃球隊」 若冠名贊助將成「宏基隊」或「基宏隊」

基隆市長謝國樑曾在12月初證實有企業有興趣談贊助基隆籃球隊打SBL，據可靠消息人士說，來談的企業是「宏」字輩財團。（圖片來源／基隆黑鳶隊官方海報）

在基隆市政府的規劃下，一支由政府投資的SBL球隊即將正式進駐基隆。基隆市政府今年編3000萬元，明年再編2500萬元來成立「黑鳶籃球隊」參加超級籃球聯賽（SBL）。

基隆出過有名的籃球員，過去一直沒有具代表性的籃球隊，如今籃球隊已成形，基隆黑鳶總經理由林冠綸出任，總教練則由楊志豪接掌，並由沈欣漢擔任助理教練，已經參加超級籃球聯賽（SBL）選秀，手握狀元籤的基隆市籃球隊，首輪第1順位選擇余祥平等5位球員。

基隆隊參加SBL選秀，市府一年3千萬預算養球隊

金牌狀元余祥平本來就是基隆人，他對媒體表示從小看著基隆出身的林冠綸、李啟億跟林志傑等大球星在場上奔馳，非常嚮往追上前輩們腳步，打出一番成績。

然而，基隆市長謝國樑12月初在市議會首次透露，已經有財團接觸可能贊助。當時他在議會說到，1年3000萬元應付基隆黑鳶隊的開銷是不夠的，3500萬元也不夠，球隊就要想辦法自籌不足的錢。就他了解，已有企業有興趣，只要確定了，不管是贊助、冠名贊助或什麼形式，就跟社會大眾報告。

謝國樑證實，已有企業有興趣冠名贊助

據可靠消息人士透露，謝國樑確實已經和該企業集團接觸，「宏」字輩集團，不能透露是科技業的還是傳統產業的，但預計會談得不錯，一年3000萬要養一支籃球隊確實很拚，但財團用什麼方式支持「黑鳶籃球隊」需要各種考量，首先，這支球隊的定位，因為基隆市政府是公部門，因此無法營運職業籃球隊。

該人士指出，所以謝國樑才會在議會說，「由市府帶頭在基隆成立職業、半職業籃球隊。」市政府帶頭成立，怎麼發展、怎麼營運，可以和企業、贊助商分工，市府出3千萬元，一個籃球隊30、50人，勉強可以，業餘可以，職業不行。

若企業出資較大變主導，企業名稱將在基隆市府之前

「現在很多地方政府支持球隊，是不收場地租金的方式來支持，但要真的編列預算去養，要考慮很多問題。」該名消息人士說。

他指出，市府與企業合作的模式有很多種，如果交給財團主導，資金一定比較豐沛，當企業要讓黑鳶隊去打職籃，或者變成企業長期出資較多，成為營運的主力，市府就不能營運球隊，或者轉換角色，類似轉投資、挹注的概念，在這種情況下，球隊就傾向變成「宏基」隊了。

