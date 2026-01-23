宗博兒童館《靈性回歸》特展開幕 啟動感官探索旅程

宗博兒童館展出《不只一百種：保種計畫III~靈性回歸》，開展日邀請貴賓與孩子到場。（圖:世界宗教博物館提供）

新北市永和區的世界宗教博物館二十三日表示，即日起至十一月二十九日展出《不只一百種：保種計畫III~靈性回歸》，以「靈性生態」為主題，探索自然界的光、雲、風與大地，邀請家長帶孩子重新認識自我。開幕活動中，文化部專門委員李長龍、前氣象局長鄭明典等貴賓參與，並設有導覽與「小夥伴工作坊」，讓參與者透過創作展開內在自然之旅。

鄭明典提到展場中的自然元素與氣象的關聯，強調靈性與環境的美好共存。賴維鈞則讚揚展覽內容直指人心；執行長顯月法師表示，此展延續博物館推動生命教育的使命，重建與自然的關係，並期望觀眾在展覽中找到與生命對話的可能。

展覽分為四大主題區域，從「光彩森林」開始，讓觀眾體會內心的光影；接著「心之雲」提供放鬆空間；「自由的風」象徵思緒流動；最後「大地創造所」透過自然素材的創作，感受生命的韌性。

在自由創作區，觀眾可結合所見元素創作「內在自然小夥伴」，希望這份靈性能延續至日常生活中。館長馬幼娟補充，此系列展覽旨在讓孩子引領家長回歸大自然，探索更深層的「內在自然」。