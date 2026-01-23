宗博兒童館《靈性回歸》特展 啟動感官探索旅程





新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至11月29日在兒童館展出《不只一百種：保種計畫III~靈性回歸》，以「靈性生態」為主軸，試圖打破「標準答案」的框架，將自然界中的光、雲、風與大地，轉化為可觸碰、可感受的內在心靈風景，打造一場結合自然、感官與創作的探索旅程，邀請師長帶著孩子在數位時代重新與最真實的自我相遇。

23日的開幕活動，邀請文化部文化資源司專門委員李長龍、前中央氣象局局長鄭明典、坪林茶業博物館館長賴維鈞等貴賓共同參與這場靈性盛事，並安排精彩導覽與「小夥伴工作坊」，讓參與者透過創作，展開一趟內在自然之旅，貴賓與親子們都玩得很盡興。

宗博兒童館《靈性回歸》特展展場布置，深受孩子喜愛

鄭明典致詞時提及展場中的風、雲、水，跟氣象息息相關；並強調環境和生命有很多層面，把靈性找回來，世界才會更美好！坪林茶業博物館館長賴維鈞讚歎說，沒有花大錢的展覽，內容卻能直指人心。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師表示，這檔展覽延續博物館推動生命教育的核心使命，與心道法師倡議的靈性生態理念。面對當前生態危機，關鍵在於回到內在覺察，重建與萬物相依共存的生命觀。開展日適逢「123自由日」，期盼透過展覽的能量，連結自然的力量，讓觀眾的心靈得以釋放，在自由、奔放與流動之中，找回與生命對話的可能。

「大地創造所」展區，透過泥土與自然素材的捏塑，貴賓與孩子都玩得很開心

策展團隊巧妙運用跨齡設計策略，藉由互動機制，將「靈性」這個抽象概念，轉化為兒童能透過身體遊戲理解 的「感覺」，及青少年能藉由象徵的提問進行「思考」。不要求理解、不給標準答案，觀眾在明亮寬敞的展場空間，依自己的節奏，與自然元素親密對談。

展覽分為4大感官主題展區，以「光彩森林」為起點，利用手持色版與透色片，在灰白的森林結構中「製造可見性」，體悟到觀看世界的方式取決於內心的光。進入「心之雲」，是允許暫停與放空的留白空間，讓緊繃的心靈在巨大蓬鬆的雲朵裝置中獲得沉澱。

孩子創作專屬的「內在自然小夥伴」

緊接著「自由的風」展區，穿梭在半透明的紗幔與詩句間，觀眾的腳步帶起氣流，象徵思緒的自由流動，並能在互動區留下屬於自己的記憶風聲。抵達「大地創造所」，透過泥土與自然素材的捏塑，回到最原初的觸感，用雙手堆疊地景，在創作中體悟生命中柔軟與堅強並存的韌性。

利用手持色版與透色片，體悟到觀看世界的方式取決於內心的光

在展場尾聲的自由創作區，觀眾結合旅程中所見的色片、棉花、紗與土等自然元素，創作專屬的「內在自然小夥伴」。這份手作的溫暖成為展覽的延伸，館方期盼大家將這份靈性的種子帶回生活中，讓心靈的自然風景在展覽結束後持續綻放。

即日起至11月29日在兒童館展出《不只一百種：保種計畫III~靈性回歸》

世界宗教博物館館長馬幼娟指出，「保種計畫」系列特展，第一檔以孩子為主角，由他們產出展覽內容，讓大人看見兒童純真、豐富而獨特的樣貌；第二檔聚焦台灣野生動物，呈現牠們多樣的樣貌與面臨的挑戰，傳遞所有物種都是不可或缺的角色；今年是三部曲的最終章，希望由孩子帶領家長回到大自然的懷抱，探索更深層的「內在自然」。

