宗教哲學國家與AI系列 2 — 基督教如何轉向科學革命



問: 謝謝你簡潔精闢的分析,請教基督教如何轉向科學革命?

答: 基督教轉向科學革命並非一蹴而就的背離，而是一場深刻的

邏輯內化與形上學轉型。從哲學教授的視角來看，這場轉向並非科學「戰勝」了宗教，而是基督教內部的理性傳統與神學變革，為科學革命提供了「合法的執照」。

以下是基督教轉向科學革命的四個關鍵邏輯支柱：

經院哲學的遺產：理性的合法化

在中世紀，「經院哲學」（Scholasticism）致力於調和信仰與理性。以聖多瑪斯·阿奎那（Thomas Aquinas）為代表的哲學家主張：上帝是理性的化身，祂按理性規律創造世界。

上帝的「兩本書」：神學家認為上帝寫了兩本書——《聖經》與《自然之書》。既然兩者都出自上帝，研究自然規律（科學）就等同於在解讀上帝的旨意。這為早期的科學家（如牛頓、克卜勒）提供了強大的精神動力，他們自視為「自然的祭司」。

「去神聖化」：從有機宇宙到機械宇宙

正如你提到的多神教與自然力的結合，早期西方也受亞里斯多德影響，認為物體本身具有「靈魂」或「目的」（如石頭落下是因為想回到地面）。

唯意志論神學（Voluntarism）的推波助瀾：17世紀的科學革命者（如波義耳、牛頓）強調上帝的「絕對主權」。他們認為自然界本身沒有神性，也沒有自己的意志，它只是一具被上帝啟動的「巨大時鐘」。

結果：這種觀念將自然界「去神聖化」了。既然自然只是機械運作，人類就可以大膽地對其進行拆解、測量與實驗，而不會觸犯神靈。這就是科學工具主義的開端。

宗教改革與「默頓命題」（Merton Thesis）

社會學家羅伯特·默頓提出，17世紀英國科學的興起與清教徒（Puritanism）精神密切相關。

勞動即榮耀：清教徒強調「天職」（Calling），認為在世俗工作中取得成就、改善人類生活是榮耀上帝的方式。

實踐高於冥想：不同於中世紀修道院的靜觀冥想，宗教改革後的信徒更強調「實驗」與「效用」。這種重視經驗與實踐的精神，與近代科學要求的實驗方法（Empiricism）一拍即合。

數學的「神聖地位」

基督教一神論相信宇宙有一套普世一致的法則。由於上帝是最高幾何學家，這套法則必然可以用數學來表達。

克卜勒與伽利略：他們堅信宇宙的密碼是數學符號。伽利略名言：「自然這本書是用數學語言寫成的。」這種「數學必能解釋自然」的信念，並非源自實驗結果，而是源自一種深層的、一神論式的哲學預設。

結論

基督教並非「轉向」科學，而是孵化了科學。它提供了一個關鍵的框架：一個理性的上帝、一個去神格化的自然、以及一套普世不變的數學法則。

然而，正如你所察覺的，這是一場「弒父」的演化：當科學這套方法論成熟後，它發現自己不再需要「上帝」這個假設（如拉普拉斯所言），從而宣告了科學與宗教的正式分家。這正是從「一神論」過渡到「理性主義」與「現代科學思想」的歷史路徑。

