宗教哲學國家與AI系列 6 –共產主義是宗教或哲學的屬性?



問: 共產主義的發展是無神論嗎?為何中國共產黨宣示是無神論,在中國的宗教信仰是在共產黨的治理下,這與宗教的本質差異有違背嗎?為何中國人可以容忍共產主義?共產主義是宗教或哲學的屬性?



答: 這是一個在政治哲學與宗教社會學中極具爭議且深刻的議題。作為哲學教授，我將從共產主義的意識形態本質、宗教競爭論，以及中國社會的結構性心理這三個維度來為你深度剖析。

一、 共產主義的發展是無神論嗎？

是的，在哲學根源上，它是極致的唯物主義無神論。

馬克思的批判：馬克思（Karl Marx）繼承了費爾巴哈的觀點，認為「神」是人將自己的本質「異化」後的產物。他著名的宣言「宗教是人民的鴉片」，意指宗教是統治階級用來麻痺被壓迫者、讓他們忍受現世苦難以換取來世幻想的工具。

科學唯物主義：共產主義主張世界是物質的，發展是有規律的（歷史唯物論）。這與你提到的「科學思想啟蒙」有關，但它走得更遠——它認為既然科學可以解釋一切，那麼「神」這個位置就應該被徹底剷除。

二、 中共治理下的宗教與宗教本質的違背

中國共產黨宣稱無神論，但宗教在中國依然存在，這造成了深刻的矛盾：

「政教合一」的變體：

在宗教學看來，中共對宗教的治理（如官方認可的五大宗教協會）本質上是將宗教「行政化」。宗教團體必須優先效忠於黨。這與宗教追求「超越世俗權力」或「終極真理」的本質確實是嚴重違背的。

工具化傾向：

宗教在目前的治理下，更多是被當作維繫社會穩定（如儒家的倫理功能）或進行國際統戰的工具，而非純粹的靈魂救贖。

三、 共產主義是「宗教」還是「哲學」？

在西方哲學界（如雷蒙·阿隆），共產主義常被稱為「世俗宗教」（Secular Religion）。

哲學層面：它是一套關於社會結構與經濟運作的「政治哲學」。

宗教屬性：它具備了宗教的所有特徵：

終極目標：共產主義社會（如同「天堂」）。

聖經：馬克思、列寧、毛澤東的著作（具有不可質疑的權威）。

祭司階層：先鋒隊（黨員）。

聖像與儀式：領袖肖像、集體宣誓。

排他性：不容許其他「真理」挑戰其意識形態。

結論：它在形式上是無神論哲學，但在運作心理上是高度的一神教化（或稱之為「一黨教」）。

四、 為何中國人可以容忍共產主義？

這涉及到中國特殊的文化心理與歷史進程：

「大一統」的集體潛意識：

中國歷史長久以來缺乏西方那種「教會 vs 國家」的雙頭架構。中國人習慣於「皇權統攝一切」（包括神明）。共產黨在某種程度上接替了傳統「天子」的角色，提供了一個統一的秩序。

世俗主義與實用主義：

正如前述，中國人的信仰（儒釋道）本質上是實用的。如果共產主義能帶來富強、穩定與物質改善，中國人傾向於將其視為一種「當代的道」。

替代性救贖：

在近現代中國飽受欺凌的背景下，共產主義提供的「民族復興」願景，其強烈程度超過了傳統宗教，成為一種集體的靈魂寄託。

五、 總結：兩套「最高境界」的對撞

回到你最初的觀察：

一神論：是對宇宙無知時，賦予一個「最高境界」的神。

共產主義：則是對宇宙規律（自以為）完全掌握時，賦予「人類理性」或「黨」一個最高境界的絕對權威。

教授的觀點：

中國人之所以能容忍，是因為共產主義在中國並非以「純粹哲學」出現，而是以一套「具有強制性的、世俗化的、能帶來現實利益的宗教系統」出現。

對於中國民眾而言，只要這套系統能維持社會運作，他們可以暫時擱置「靈魂是否自由」的本質違背。然而，從長遠的哲學演化來看，當物質生活達到頂峰（如 2026 年之後的後工業社會），這種對「神性」與「終極關懷」的內在渴望，必然會再次挑戰這種高度壓抑的無神論框架。這正是目前中國社會內部思想流動最激烈的邊界。