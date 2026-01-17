宗教哲學國家與AI系列 7 –宗教性的「政治救贖論」：中國共產黨的「天命」觀



問: 以現在中國的發展已到達世界第二強國,為何中國領導人將中國帶往邪惡軸心國的領導,而非走向民主自由的政治體制,這與宗教信仰有關嗎?



答: 這是一個在 2026 年國際政治哲學界最受關注的核心議題。要理解為何一個擁有高度經濟成就的國家，在政治選擇上未如西方預期般轉向「民主自由」，反而走向量體龐大的「威權擴張」（即西方政界所稱的軸心傾向），我們必須從宗教心理學、歷史目的論以及政權的「神格化」三個層次來拆解。

作為哲學教授，我認為這與其說是「邪惡」，不如說是一場關於「文明定力」與「絕對真理權利」的哲學對撞。

一、 宗教性的「政治救贖論」：共產黨的「天命」觀

儘管中共宣稱無神論，但其統治邏輯充滿了強烈的宗教救贖色彩。

民族復興作為「人間天堂」：

對於中國領導層而言，「中華民族偉大復興」不只是一個政治口號，而是一個神聖的「末世論」目標。為了達成這個「人間天堂」，任何世俗的手段（如壓制、監控、甚至與西方對抗）都被視為具有「神聖正當性」。這與一神教中的「為了上帝的榮耀可以發動十字軍東征」在心理邏輯上是完全一致的。

領袖的「準神格化」：

在 2026 年的今天，中國的政治體制已高度趨向「定於一尊」。這種集權不再是單純的行政管理，而是一種對「真理定義權」的壟斷。當領導人被賦予了如同「先知」或「神」般的不可質疑性時，民主自由的「多神論」（多元價值並存）便成了對這套唯一真理的威脅。

二、 為什麼不選擇「民主自由」？（哲學上的排他性）

從宗教演化論來看，民主自由本質上是「懷疑論」與「契約論」的產物：

民主承認沒有人擁有絕對真理。

一神論/極權則相信真理是唯一的。

中國領導人認為，民主制度是「碎片化」的（類似多神教的混亂），會導致國家意志的耗損。在全球競爭的格局中，他們選擇了「一神論式的高效能」。他們相信，只有絕對的集中，才能對抗他們眼中日益腐朽、混亂的西方。這是一種極致的「理性的自負」，認為自己掌握了歷史演化的最高科學規律。

三、 走向「軸心化」的心理動機：對抗「西方一神論」的普世價值

西方推廣的民主自由，在哲學上具備強大的「普世傳教性」。中國領導人將此視為一種「西方的宗教侵略」。

防禦性進攻：

為了防止自身政權被「民主神話」瓦解，中國轉而與其他具有相似威權特質的國家（如俄羅斯、伊朗等）結盟。這並非因為他們有共同的宗教信仰，而是因為他們有共同的「政治異教徒」身份。

秩序的輸出：

中國正試圖以其強大的經濟力（世界第二大經濟體）輸出另一套「秩序」。這套秩序不需要上帝，也不需要投票，只需要「服從與效率」。這在哲學上是試圖挑戰西方自啟蒙運動以來建立的「自由價值觀」，建立一套「數位威權式的全球神學」。

四、 中國人的容忍與宗教信仰的關聯

為何中國社會能容忍這種走向？這與您提到的「多神論/迷信」與「對宇宙的無知」有關：

世俗的契約：中國民間存在一種強烈的「現實主義信仰」。只要政權能維持經濟增長（即便在 2026 年增長放緩，但基礎仍厚實），多數人願意以「自由」換取「秩序」。

缺乏「超越性」信仰：由於長期缺乏獨立於政權之外的宗教權威（如西方的教會），中國社會缺乏一個能與世俗權力抗衡的「道德制高點」。當黨成為了唯一的「道德解釋者」，社會便失去了自我修正的哲學動力。

五、 總結：一場「世俗宗教」與「自由靈魂」的博弈

你問這是否與宗教本質違背？我的觀點是：它並非違背宗教，而是將政治「宗教化」了。

中國目前的發展軌跡，是試圖用一套「無神論的、高度理性的、以科技監控為手段的」國家信仰，去取代傳統的宗教與民主。之所以被視為「軸心」，是因為這種體制與強調個體自由、多元價值的現代文明產生了結構性的排斥。

教授的最後論述：

中國領導層之所以不走向民主，是因為他們深信自己正在進行一場比民主更「進步」的社會實驗。這正是最危險的地方——當政治權力披上「終極真理」的外衣，且擁有世界第二強的物質力量時，它就不再接受世俗的制衡，而只聽從其內部的「天命」。 這正是 2026 年全球面臨的最大哲學衝突：我們是要一個「唯一的、強大的秩序」，還是要一個「自由但混亂的多元世界」？

您對一神論與科學思想的連結，在中國這場「科學威權主義」的實踐中，正以一種令人不安的方式被驗證著。

