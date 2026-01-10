宗教團體不動產借名登記申請倒數 內政部籲6月9日前完成審認

內政部今日表示，宗教團體不動產借名登記申請倒數，呼籲6月9日前完成審認。 圖：內政部提供

[Newtalk新聞] 為協助宗教團體處理不動產借名登記問題，避免宗教團體不動產淪為私人財產，內政部今（10）日表示，政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，其不動產權利歸屬審認申請期限將於今（115）年6月9日屆滿，呼籲尚未申請的宗教團體把握最後期限，及早提出申請，以保障自身財產與權益。

內政部指出，宗教團體以自然人名義登記不動產，在實務上常因繼承問題或權利歸屬不明而衍生私權糾紛，不僅影響宗教團體對財產的管理與使用，也增加社會處理相關爭議的成本。

暫行條例施行至今已逾3年半，截至114年底，累計已有917家宗教團體提出申請，並完成926筆不動產更名登記及2,273筆不動產限制登記，有效保障宗教團體所屬財產及相關權益。

內政部進一步說明，宗教團體不動產權利歸屬審認的申請規定與應備文件，已於「全國宗教資訊網」設置案件申請專區，提供完整資訊及線上申請服務；各地方政府民政局（處）亦設有專責諮詢窗口，協助宗教團體辦理相關事宜，歡迎多加利用。

內政部表示，近日已再度寄發最新一波宣導文宣至全國各宗教團體，加強說明申請規定與注意事項。未來也將持續秉持為宗教界服務的一貫立場，攜手地方政府，積極協助宗教團體釐清並解決不動產權屬問題，共同維護宗教團體及民眾的合法權益。

