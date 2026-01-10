宗教團體不動產權歸屬審認 917家提出申請

（中央社記者賴于榛台北10日電）為解決宗教團體產權歸屬糾紛，攸關宗教團體不動產權歸屬審認的「申請期限」至今年6月9日為止；根據內政部資料，截至去年底，已有917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記。

為協助宗教團體處理不動產借名登記問題，避免宗教團體的不動產淪為私人財產，宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例在民國111年6月8日公布施行，申請期限至今年6月9日為止。

廣告 廣告

內政部今天透過新聞稿呼籲，宗教團體應把握最後申請期限，及早申辦，以保護宗教團體所有財產，維護自身權益。

內政部說，宗教團體以自然人名義登記的不動產，實務上常因繼承及權利歸屬不明而發生私權糾紛，不僅影響宗教團體財產管理及使用問題，也耗費社會處理相關爭議的成本，因此推動暫行條例，而截至114年底為止，已協助917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2273筆不動產限制登記。

內政部表示，宗教團體不動產權利歸屬審認的申請規定和應備文件，除於「全國宗教資訊網」設置案件申請專區，提供完整資訊及線上申請服務外，各地方政府民政局、處也設有專責諮詢窗口，提供諮詢協助，歡迎民眾多加利用。

內政部強調，將秉持一貫為宗教界服務的立場，持續攜手地方政府，積極協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，共同維護宗教團體及民眾權益。（編輯：謝佳珍）1150110