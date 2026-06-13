宗教團體中和放生外來種鳥類 新北動保祭最高罰

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〔記者黃子暘／新北報導〕新北市中和區日前有熱心民眾通報，有放生團體借用某寺廟舉辦宗教放生活動，市府動物保護防疫處指出，獲報後即派員稽查，並留下王姓活動負責人相關資料，經查，現場放生黑領椋鳥、白尾八哥等外來種，還有珠頸斑鳩、白頭翁等原生種鳥類，負責人供稱活動所使用鳥類多購自鳥店；相關行為違反《動物保護法》第5條第3項棄養動物規定，依法款裁處15萬元罰鍰，並要求當事人接受動物保護講習課程，將持續向宗教團體宣導「放生非護生」的概念。

動保處指出，根據現場照片及調查資料，活動中放生外來種、原生種鳥類，總數近2000隻，王姓負責人號稱放生活動是為展現慈悲心，活動所使用鳥類多購自鳥店，然而，其中原生種野鳥來源多涉及非法捕捉，已違反《野生動物保育法》第17條第1項規定。

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動保處說，購買野鳥放生、放生黑領椋鳥、白尾八哥等外來種鳥類，無法真正幫助動物，反倒可能造成本土原生鳥類競爭棲地及食物資源，衝擊生態，另外，放生動物於運輸及集體籠養過程中，也經常導致動物虛弱、受傷甚至死亡，「民眾對於放生行為常缺乏物種辨識及生態保育觀念，任意放生不僅無法累積福德，反而造業障，更可能涉及違法棄養及破壞生態環境」。

動保處呼籲，若希望行善積德，可將原本購買放生動物的費用，轉而支持野生動物救援、醫療及保育相關團體；此外，相關行為人放生前，對這批鳥類具有事實上管領力，放生後即任其離去而不再提供飼養、照護、收容或合法處置，也不是交送動物收容處所或主管機關指定場所，已屬動保法第5條第3項所稱棄養行為，依《動保法》第29條規定，棄養動物最高可處15萬元罰鍰，提醒民眾切勿任意放生，以免觸法受罰。

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