宗教團體及花蓮老家協會 送年菜關懷災民及弱勢

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）年節將近，中華基督教衛理公會等單位今天前往花蓮光復災區送年菜，並搜集受災戶需求，陪伴災民重建；另外，花蓮縣老人暨家庭關懷協會為弱勢長者及光復災民募年菜，目前還有6成缺口。

中華基督教衛理公會及基督教福利會今天集結教友愛心，帶著150份愛心年菜前往鳳林鎮、光復鄉等地區發放，由在地教會及社工人士媒合受助戶。

中華基督教衛理公會社會關懷委員會主席楊世昌牧師分享，原以為光復災區已經恢復的差不多，發送過程看到受災戶家中放著新的家電，但屋頂下雨會漏水，常要撐雨傘煮飯，或是家裡馬桶及排水不通，只能在外借廁所。

楊世昌說，部分災民因未設籍在災區，領不到政府補助，仰賴民間團體資助等，直呼「受到很大震撼」，他也提到除了年菜發放，未來也要研議如何結合其他單位持續關懷災民。

另外，花蓮老家協會照顧超過600名弱勢長輩，提供送餐、經濟扶助等服務，每年都為長輩準備愛心年菜，今年特別納入馬太鞍堰塞湖受災戶，需求量提升至超過1000份，截至目前還有6成缺口。

NPO channel公益平台執行長張幼霖響應花蓮老家協會年菜捐贈，今天到花蓮訪視受助長者，送上電鍋、電熱毯等家電，為獨居的張奶奶送暖。張姓奶奶收到頻頻道謝，她說「很開心，有100個開心」。

張幼霖說，「集食送愛」計畫在超商或通訊軟體平台都可下單捐贈，除了年菜之外，也有電鍋、電熱毯等家電，會平均分配給花蓮老家協會等4家社福團體。（編輯：張銘坤）1150122