宗教團體涉虐死成員 台中地院判負責人5年7月徒刑

（中央社記者蘇木春台中30日電）婦人林欣月成立宗教團體，涉嫌教唆幹部凌虐15名被害人，造成1人死亡、1人失明。中檢起訴指本案為中部邪教組織，台中地院今天判林女5年7月徒刑，可上訴。

根據台中地檢署起訴書，婦人林欣月自稱聖師，自民國97年成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」宗教團體，104年更名為「中華日行一善學會」，並由林欣月擔任負責人。

林欣月自101年間2月起，為強化團體成員服從領導權威，向成員收取道務基金、開荒基金、助班費、報恩金及敬師金等名目費用；成員若不服從，即以「借竅驅魔」為由，指使幹部辱罵或毆打，成員若欲脫離組織，林女便教唆幹部以言語謾罵、肢體拉扯等方式阻止。

林欣月與其他幹部等人，以不服管教、遭成員質疑等原因，先後在中國廣西省南寧市、南投縣國姓鄉的道場，陸續教唆其他幹部對15名成員施暴，其中有6名被害人為未成年少年。

其中，方姓婦人不認同林欣月管理方式，林欣月因而心生不滿，於108年3月間，在中國的道場教唆其他幹部毆打方婦凌虐致死；另名張姓婦人欲脫離組織，林欣月則要幹部輪番以棍棒毆打張婦頭部，造成張婦身體多處挫傷、雙眼失明等重傷害。

全案經檢方偵辦後，於109年1月間，依違反組織犯罪防制條例、刑法傷害致死與傷害致重傷害等罪嫌，將林欣月與幹部等10人起訴。

全案經台灣台中地院審理，今天判林欣月5年7月徒刑，其餘人1年4月至5年10月不等徒刑，可上訴。（編輯：蕭博文）1141030