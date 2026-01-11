宗教團體看過來！不動產借名登記申請 內政部：6月9日將屆滿

記者盧素梅／台北報導

為協助宗教團體處理不動產借名登記問題，避免宗教團體的不動產淪為私人財產，內政部今（10）日表示，政府推動制定的「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」（以下簡稱暫行條例），有關不動產權利歸屬審認的申請期限，將於今年6月9日屆滿，呼籲宗教團體把握最後申請期限，及早申辦，以保護宗教團體所有財產，維護自身權益。

內政部指出，宗教團體以自然人名義登記之不動產，實務上常因繼承及權利歸屬不明而發生私權糾紛，不僅影響宗教團體財產管理及使用問題，也耗費社會處理相關爭議的成本。暫行條例施行3年半以來，截至114年底，已協助917家宗教團體提出申請，完成926筆不動產更名登記及2,273筆不動產限制登記，有效保障宗教團體所屬財產及權益。

廣告 廣告

內政部進一步說明，宗教團體不動產權利歸屬審認的申請規定和應備文件，除於「全國宗教資訊網」設置案件申請專區，提供完整資訊及線上申請服務外，各地方政府民政局（處）也設有專責諮詢窗口，提供諮詢協助，歡迎民眾多加利用。此外，近日內政部已郵寄最新一波文宣至全國宗教團體，加強宣導相關申請規定及注意事項。內政部將秉持為宗教界服務的一貫立場，持續攜手地方政府，積極協助宗教團體釐清並解決複雜的不動產權屬問題，共同維護宗教團 體及民眾權益。

更多三立新聞網報導

真的贏韓國！台灣人「不想生」躍居全球第1 出生人口已「連10降」

內政部公布最新租金統計 中位數8500元、6成行政區未成長

劉世芳遭列「頑固台獨份子」！內政部次長吳堂安：中華民國有該有的態度

太子集團陳志「被剝奪柬埔寨國籍！」 柬內政部證實：逮捕移交中國

