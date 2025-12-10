《宗教基本法》草案今審查 劉世芳：部分修文恐違憲，不宜貿然通過

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳回應宗教基本法草案修法。（圖／資料照）

立法院內政委員會今（10）日排審《宗教基本法》草案，對此，內政部長劉世芳表示，中華民國的《憲法》的核心價值就是保障宗教自由，目前在三個版本的《宗教基本法》草案裡面，內政部認為對於超過百分之25以上的法律是有抵觸的，內政部的宗教諮詢委員，大概有九成以上都認為說需要審慎來研議，不宜貿然就通過。

立法院內政委員會今天排審《宗教基本法》草案，包括有民進黨立委許智傑等38 人擬具《宗教基本法》草案、國民黨黨團擬具的《宗教基本法》草案及國民黨立委葉元之等 18 人擬具《宗教基本法》草案等三案。

劉世芳上午赴立法院內政委員會報告及備詢前受訪，媒體詢問，如何看今天要審查《宗教基本法》，她表示，今天內政委會要審查有三個版本的《宗教基本法》，經過這個研讀之後，發現中華民國的《憲法》的核心價值就是保障宗教自由，現在三個版本的《宗教基本法》裡面，內政部認為對於超過 25以上的法律是有抵觸的，內政部的宗教諮詢委員，大概有9成以上都認為說需要審慎來研議，不宜貿然就通過。

內政部在報告中指出，我國憲法已於第7條、第13條明定宗教平等與宗教自由原則，其保障位階高於一般法律，並無以低位階之基本法再作保障之必要。惟依憲法第23條、司法院釋字第490號、第573號解釋，外在宗教行為之自由與宗教結社之自由，在必要之最小限度內，仍應受國家相關法律之約束，非可以宗教信仰為由而否定國家及法律之存在。此外，草案所引用之《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》已內國法化，具我國國內法效力，但仍不得逾越憲法規定。

