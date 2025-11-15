宗教慶典巡境 垃圾不落地虔誠清淨心

馬來西亞麻坡斗母宮，每年農曆九月，都會舉行九皇爺誕巡境遊行。今年是慈濟麻坡支會第12年參與盛會。在約五公里的遊行路程上，志工設立了11個資源回收定點，向民眾宣導垃圾不落地，也邀他們確實做好資源分類，共同維護環境的整潔。

確實做好資源分類，這是馬來西亞麻坡每年農曆九月的宗教盛典，志工連續12年不缺席。

慈濟志工 黃巧梅：「我們盡量宣導他們，把這些資源來回收一下，(環境)會比較乾淨。」

慈濟志工 鄭麗美：「就是我們來宣導 就是給大家知道 ，我們就是不要把垃圾丟滿地 ，有些是資源來的，就是可以回收。」

慈濟志工 黃麗雯：「有在某一個定點 有這一個站，如果他們每年都來，他們就習慣了 他們就知道，他們可能會存著他的垃圾，還是他的資源，等看到我們的站 他才來放。」

拿著垃圾不落地的牌子，77位志工在約5公里的遊行隊伍中，設立了11個回收定點，以實際行動，喚醒民眾的環保意識。

民眾 謝明傑：「一半可以看(遊行)，一半可以說 叫人家保護地球。」

民眾 洪義軒：「我們人多的時候，這種遊行的時候，很多人會亂丟垃圾，然後我們講宣傳這些環保意識，讓我們的地球更美麗，讓我們的麻坡更美麗。」

民眾 吳金發：「改變很多了 以前(垃圾丟)到滿地，骯骯髒髒的 現在很清潔了，這樣做環保很好，如果我有(回收物)的時候，我載去(環保站)那邊，要不然丟掉也是浪費掉。」

在歡慶宗教盛典的同時，眾人也不忘疼惜大地，讓信仰更有溫度，城市也更加乾淨。

