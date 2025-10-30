「宗教戀愛巴士」成統戰新手段 陸委會：鼓吹心靈融合要小心

陸委會副主委沈有忠今日在立法院驚爆指出，宗教活動擴張出一些產業鏈，甚至會在交流的過程中來進行姻緣配對，透過心靈融合達到統戰的作為。（劉宇捷攝）

中共思想滲透手段無奇不有，並且已在軟性的兩岸宗教活動中蔓延開來，陸委會今（30）日在立法院驚爆指出，宗教活動擴張出一些產業鏈，甚至會在交流的過程中來進行姻緣配對，透過心靈融合達到統戰的作為。對此，陸委會副主委沈有忠表示，會有相對應的管理跟作為，例如單純化與團體成員，也呼籲國人要注意人身安全。

陸委會副主委沈有忠今日代表出席立法院外交國防委員會「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，並備質詢。

有關長臂管轄、跨境滲透等議題，民進黨立委陳俊宇延伸自書面報告的宗教滲透並點出，中共滲透我國的宗教活動已行之有年，民間研究團體統計，去年大概有16000人赴中參與宗教交流活動，其中，有超過一半都是在福建省舉行；且我們陸委會也認為這個隱藏的這個黑數應該遠遠不止這些。我們應該有什麼防範作為？

對此，沈有忠更驚爆直言，據陸委會發現宗教交流以外，他們甚至會開始來擴張一些所謂的產業鏈，譬如在重要的宗教的景點，他們會有文旅、觀光的套裝行程，而在這個套裝行程中，甚至會夾雜了一些去宣傳「中國好棒棒」或者紅色產業供應鏈等等的內容。

更有趣奇妙的是，他們甚至會在宗教交流的過程中，邀請我們的年輕人來嘗試進行姻緣配對的可能，透過心靈融合的概念，來進行一種緣份上面的統戰作為。對此，陸委會後續都會持續關注。

陸委會補充，他們也注意到中國利用《宗教教職人員網路行為規範》，讓宗教行為接受政府監管，甚至還提到了說不能進行民族分裂。因此，陸委會特別呼籲國人，在宗教交流的過程中，應該還是要注意人身安全，避免會涉入到這個人身的這個風險；同時也會有相對應的管理跟作為，例如要求他們的行程必須要單純，或者是他們的團體的成員，裡面若有涉及到國台辦系統、統戰系統的話，會特別提醒不應出現。

