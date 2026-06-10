宗教政策宣導列車抵澎湖 內政部傾聽宗教界聲音

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

內政部長劉世芳致詞(內政部提供)

內政部於澎湖縣舉辦「宗教政策宣導座談會」，由內政部長劉世芳與澎湖縣副縣長林皆興共同出席，與近120位宗教團體代表面對面交流，說明宗教土地及建物合法化、財務申報制度、兩岸宗教交流等議題，並廣納宗教界意見與建議。

內政部表示，「宗教政策宣導列車」首站於金門獲得宗教界熱烈迴響後，第二站特別來到澎湖。澎湖擁有悠久的海洋文化與宗教信仰傳統，無論是媽祖信仰或各類民間信仰皆深植於地方社會，不僅是珍貴的文化資產，更是凝聚地方向心力與促進社會和諧的重要力量。希望透過面對面的政策宣導與意見交流，進一步協助宗教團體掌握最新法令規定，並強化中央、地方與宗教界的夥伴合作關係。

廣告 廣告

內政部長劉世芳表示，宗教團體長期投入公益慈善、社會教化及急難救助工作，對穩定社會及促進地方發展貢獻良多，政府高度肯定。她指出，立法院已於6月2日三讀通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》修正案，將宗教不動產權利歸屬審認期限再延長2年，呼籲符合資格的宗教團體把握時間申請。她也提到，新竹市發生氣爆事故造成傷亡，再次凸顯防災的重要性。政府推動防災士制度，不限醫護、警消等專業人員，鼓勵全民參與培訓，透過平時準備，在關鍵時刻發揮自助互助力量，守護生命安全。

內政部指出，本次座談會主要說明「宗教土地及建物合法化輔導措施」、「宗教團體財務申報」及「兩岸宗教交流相關規範」等議題，除解釋現行宗教土地及建物合法化的輔導措施、申辦程序與相關注意事項外，也提醒依規定按期辦理財務申報的重要性。至於兩岸宗教交流方面，內政部特別宣導相關法令，提醒宗教團體辦理赴陸交流活動前，應依規定完成相關登錄程序，以保障交流安全。內政部強調，政府尊重宗教信仰自由，支持健康有序的兩岸宗教交流，同時維護國家安全與交流秩序。