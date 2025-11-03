宗教玄學／信仰與對話 馬幼娟以伊斯蘭精神推動跨文化理解



（記者林忠勳／專訪）「宗教不是隔閡的語言，而是連結的開始。」馬幼娟，現任世界宗教博物館館長，用她的生命歷程，詮釋了這句話的重量。在最新一集的《艾瑞克IN新聞》節目中，與小院子創辦人、知名作家張慰慈老師對談中，聊到自己身為台灣少數穆斯林的女性館長，長期致力於宗教教育推廣與文化溝通，期待用誠懇與專業，重新定義了宗教信仰的意義：「不是人與人的距離，而是互相的理解。」

圖／世界宗教博物館館長馬幼娟(中)知名作家張慰慈(左)認為，任何宗教信仰對人而言不是距離、而是理解；不是形式，而是心。（艾瑞克IN新聞團隊攝）

從文化人到信仰者的轉身

擁有廣告與文化創意背景，馬幼娟以伊斯蘭教信仰者的身分，推動跨宗教交流，並倡議社會以尊重、理性與真誠看待不同信仰文化。在成為館長之前，馬幼娟是文創圈的資深工作者，擅長空間經營與文化行銷。因家庭成長環境，讓她從小接觸穆斯林信仰，但她坦言自己有一段時間並非是虔誠的穆斯林，「我過去只是個不吃豬肉的文化穆斯林。」

直到2013年，一場演講邀約讓她重新審視自己。那年，她被邀請在「青田七六」分享伊斯蘭文化，卻幾乎對主題一無所知。「那一刻我全身發麻，彷彿有人對我說：你玩夠了，該回來了。」自此，她開始回到信仰的根源，重新學禮拜、誦經，戴上頭巾，以謙卑之心面對信仰與世界。

信仰的召喚：從迷途回家

準備演講時，她上網搜尋資料，卻驚訝發現台北清真寺官網幾乎空白。身為行銷人，她深感焦慮：「在ISIS誤解最嚴重的年代，我們怎麼能什麼都不說？」

她鼓起勇氣打電話到清真寺，低聲說：「我是穆斯林，想重新學習。」當時對方一度懷疑她的身分，她忍不住回應：「我是迷途的羔羊，現在要回家。請問，是你、還是古蘭經給你拒絕的權柄？」這通電話，成了她回歸信仰的起點。此後，她正式戴上頭巾，也戴起一份責任，為伊斯蘭發聲，為理解搭橋。

一日五省吾身

即使在世界宗教博物館服務，馬幼娟每天堅持五次禮拜，她形容那是「五次與自己對話的時間，晨禮是與黎明對話，宵禮是對自己誠實。」她說，每一次跪拜、額頭觸地，都是與造物主的連線。「我不需要神父或法師，當我跪下時，我就在和真主說話。」

在節目錄製現場，她也現場誦念可蘭經《開端章》與《忠誠章》，聲音清亮柔和；那是一股「溫暖而純淨的能量」，馬幼娟微笑地說：「這就是信仰的力量。」

頭巾背後的尊嚴與對話

談起在台灣，仍有部份人士對於穆斯林有所誤解，回想自己有一次曾獲邀到聖家堂的公開演講時，有人問她：「為什麼不拿下頭巾，與時俱進？」她反問：「若你在捷運上看到修女，會問她為何不脫下頭巾嗎？」

「信仰的外表不該被誤解為封閉，而是尊嚴的展現。」她說。此後，她受邀擔任台北清真寺常務董事，推動網站改版與教育課程更新，倡導「正信的伊斯蘭」理念，讓台灣社會重新理解穆斯林文化。

圖／馬幼娟本身是虔誠的穆斯林，擁有廣告與文化創意背景，推動跨宗教交流，並倡議社會以尊重、理性與真誠看待不同信仰文化。（馬幼娟提供）

博物館裡的跨宗教對話

在世界宗教博物館，馬幼娟將宗教平等理念實踐於規劃的特展之中。館內設有十大宗教展區，從佛教、基督宗教、伊斯蘭教到台灣民間信仰等等，呈現信仰多元並存的樣貌。

除此之外，馬幼娟更推動「世界宗教和諧卡」與「掌櫃講堂」，以教育與文化體驗，邀請更多人走進宗教、理解宗教。「宗教沒有高低，只有尊重。」馬幼娟堅定地說，她希望博物館成為一座「理解的殿堂」，讓參觀者不只是看展，而是打開心門。

信仰的柔光

馬幼娟以伊斯蘭的溫柔與智慧，重新定義了信仰的意義。她說：「任何宗教信仰對人而言不是距離、而是理解；不是形式，而是心。」對她而言，頭巾不是隔閡，而是一盞信念的燈；在多元的世界裡，提醒著人們願意理解，才是最深的信仰。

