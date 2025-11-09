宗教玄學／從塔羅解析靈魂執念 陳惠君與Ivan對談放下之道

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。



（記者林忠勳／專訪）每個人都可能被未解的情緒或關係糾纏，時常懷疑自己到底是因為冤親債主纏身，或者其實是靈魂執念所造成？在最新一集《艾瑞克IN新聞》節目中，邀請靈學老師陳惠君與塔羅牌老師Ivan再度來到節目，兩人談到所謂「靈魂的執念」，並非神祕現象，而是一種能量未平衡的狀態。

圖／靈學老師陳惠君(中)、塔羅牌老師Ivan老師(右)談到現代人渴望透過塔羅、占卜或觀元辰宮去尋找答案，若執著於尋找過去的糾結，只會讓能量卡在過去，無法流向未來。（艾瑞克IN新聞團隊攝）

塔羅占卜背後意涵

許多人渴望透過塔羅、占卜或觀元辰宮去尋找答案，想知道自己「到底欠了誰什麼」。但塔羅牌老師Ivan提醒，若執著於尋找過去的糾結，只會讓能量卡在過去，無法流向未來。

對此，陳惠君也以靈學角度詮釋：「若一個人有能力創造未來，就不必將時間耗在已經結束的故事裡。」這不僅是靈學的洞見，更是一種心理覺察的練習，回到當下，從理解中選擇放下。

能量平衡：用慈悲取代恐懼

節目中提到，許多人面對靈異或冤親債主的經驗，往往以害怕或排斥應對。然而陳惠君老師強調，真正的修行不是抗拒，而是理解與平衡。她舉例，「燒金紙」在能量層面上是交換與釋放的象徵，重點不在形式，而在心的安定。當能量能夠被平衡，糾纏自然會鬆開。

陳惠君老師也指出：「靈為什麼能靠近？因為彼此有緣、有情、有血脈。」若能以覺知觀照這份連結，不帶評斷地理解其成因，就能轉化恐懼為慈悲。這樣的「正念平衡」讓靈性修行回到人性的溫度，也讓人生的課題不再只是神秘經驗，而是內在修煉的契機。

放下執著：覺知帶來自由

正念不僅是口號，更是一種生活態度。陳惠君老師提醒，許多人在面對關係、事業或命運時，常陷入「為什麼我遇到這樣的事」的糾結。事實上，問題的答案不在外，而在心。當個案願意直視內在恐懼，重新覺察自己的情緒反應，靈魂的執念就會逐漸鬆動。

「有些人需要答案來跨越關卡；但更多人，只需被提醒，因為本身其實就有能力創造新的未來。」陳惠君提醒大家，這不僅是一種現代正念修行的實踐，更是透過覺察與慈悲，看見自己、原諒過去，讓靈魂重新自由。

讓靈性回到生活

塔羅老師Ivan在對談中，也分享了與無形界連結的經驗。從塔羅對話到靈魂共振，他認為，這些現象並非玄奇，而是心靈能量互動的自然流動。正念的修行，讓人學會在面對未知時，保持清明與安定。

節目最後，陳惠君老師也做了總結：「靈魂的功課，不是去追問誰欠了誰，而是學會讓愛流動。」這集節目希望傳達，以正念為根，將靈學與心理覺察結合，展現出現代心靈教育的深度與柔軟。

