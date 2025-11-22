宗教玄學／心越穩、路越明 陳惠君談因果、神佛與靈魂對話

（記者林忠勳／專訪）當你怕鬼、夢見親人、靈感又特別準的時候，心裡那些不敢問出口的疑惑，在最新一集的《艾瑞克IN新聞》通通攤開來談。節目中，再度邀請了靈學老師陳惠君（君君老師），從自己陪伴父親往生後的經驗出發，回應民眾對靈界最常見的提問，包括「第六感是不是天命」、「夢到親人是在託夢還是干擾」、「告別式上祖先上身到底是真是假」？對此，陳惠君提醒：「無形眾生不是用來恐嚇人的，而是希望人們要更認真地活在當下。」

圖／靈學老師陳惠君(中)表示，靈性敏感就像每個人本來都有直覺，只是敏感程度不同。她鼓勵有類似經驗的人，第一步不是害怕，而是先相信自己。（艾瑞克IN新聞團隊攝）

從看見爸爸靈魂開始

訪談一開始，陳惠君談起父親驟逝後，那段天天在天花板看見爸爸靈魂的日子。她對觀世音菩薩發願：「只要你能提供方法，我都願意去救爸爸。」靠著一關一關替父親做「解冤」、請神明帶領修行，陳惠君整整花了三年才真正放下遺憾。這段經歷，成了她投入靈性服務的起點，也讓陳惠君明白：「學習靈學的核心不是炫耀能力，而是陪家屬學會好好說再見，讓走的人安心，留下來的人不再被愧疚綁住。」

廣告 廣告

第六感很準，是詛咒還是禮物？

節目中，主持人替許多觀眾發問：「我第六感特別準，常常預感事情，甚至會夢見還沒發生的畫面，這樣算不正常嗎？」陳惠君說，靈性敏感就像感官比較靈，「每個人本來都有直覺，只是敏感程度不同。」她鼓勵有類似經驗的人，第一步不是害怕，而是先「相信自己」。當你覺得某個空間讓你發冷、頭皮發麻，那就是身體的警訊，「請允許自己轉身離開，而不是硬撐。」靈性不是用來嚇自己，而是一種提醒：「你尊重身體與內心的界線。」

我帶天命嗎？生活與靈性不必二選一

很多人一聽到「看得到、感覺得到」，就急著替自己下結論：「是不是帶天命？要不要改行去當通靈人？」節目裡，陳惠君用感情做比喻：「如果你心裡其實沒有意願，就算有神靈一直靠近，你也有權利說不；但如果心裡有一點期待，又擔心自己能力是否所及，那真正需要面對的，是自己的矛盾。」

她強調，就算真的有某種天賦，也不代表一定要放棄原本的人生。「靈性可以融入工作、家庭，變成你做決定時的一盞燈，而不是把你逼上另一條路的枷鎖。」陳惠君也談到關於「要不要接天命、會不會影響工作」的焦慮，以自己為例，她認為可以被安穩地接住。「你永遠可以選擇自己想過的人生。」

怕鬼、託夢與祖靈上身

節目也整理了民眾最常見的靈學疑問，像是「夢到往生親人，是不是沒超渡好？」「告別式上親人突然「上身」哭著交代遺願，是真的祖先嗎？」對於這些問題，陳惠君並不急著下定論，而是提供一套溫柔的觀察方式。「看說話語氣是否像生前本人、交代的內容是否符合他生前最掛心的事，以及事後是否真的改善家族關係。

「如果一場所謂的『附身』，只留下恐懼與撕裂，那未必是祖先的本意。」至於怕鬼，她笑說：「會怕，代表你珍惜生命，知道自己還有好多事想做。」與其要求自己不害怕，不如把那些看不見的存在，先當成一種提醒。「提醒大家及時對家人、愛人或摯友，說出未說出口的愛，並好好照顧還存在的每一段關係。」

練習發問，也練習相信

從靈魂、天命、託夢到祖靈上身，陳惠君老師認為不是要給出唯一標準答案，而是陪每一個在人生路口徬徨的人，練習把心裡的問題說出來，也學會在心裡對自己說一句：「沒關係，我可以慢慢理解。」最後，陳惠君認為：「當我們願意面對自己的恐懼，願意相信自己感受到的，也願意尊重未知世界的界線時，那些關於靈界的故事，便不再只是獵奇與恐怖，而是幫我們把生命照亮的一束光。」

更多引新聞報導

宗教玄學／從塔羅解析靈魂執念 陳惠君與Ivan對談放下之道

宗教玄學／農曆七月鬼門關過後 陳惠君：下半年正念求平安

