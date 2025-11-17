宗教玄學／焰口法會慈悲、願力與救度 本願法師開示佛法智慧



（記者林忠勳／專訪）佛教儀典「放焰口」法會，在許多人心中既神祕又莊嚴。它超越宗教形式，是一場對苦難的理解、對生命的體悟，也是對眾生慈悲的具體實踐。在《艾瑞克IN新聞》節目中，特別邀請滿願寺住持本願法師及小院子裡創辦人兼知名作家張慰慈，一同探討佛教「焰口」法會背後的歷史、意義與修行精神。

小院子裡將於國曆11月23日舉辦「慈悲三昧水懺法會」，恭請本願法師主法，並施放「瑜伽焰口」。此次訪談中，張慰慈也提到自身在加護病房中「親身體會餓鬼道」的生命故事，讓焰口的法義更具深度與震撼。

圖／滿願寺住持釋本願法師認為，佛弟子強調懺悔、發願與改過三者缺一不可；懺悔不是儀式結束就算完成，而是要真正發願、真正改過，這才叫完整。（本願法師提供）

本願法師從佛典談起：阿難尊者遇餓鬼

節目開場，首先，本願法師解說佛教放焰口典故源由來自於阿難尊者。本願法師表示：「阿難禪定時，觀世音菩薩示現餓鬼，告知三日後阿難將墮餓鬼道。阿難驚恐後請示佛陀，而佛陀教他以焰口普施救度無法進食的餓鬼眾生。」

本願法師進一步說明，餓鬼道眾生因業障深重，食物入口即成炭，必須依靠佛菩薩的願力才能暫時解脫飢餓。這也是現今包括滿願寺在內的各佛寺院放焰口的核心精神，以慈悲心救度苦難生命。

張慰慈重症中的「餓鬼體悟」

小院子裡創辦人張慰慈則提到，當初在她的著作《天還亮著》中提到「餓鬼道的感悟」，這是如何發生的？張慰慈憶起當時：「我住在加護病房時，全身插管、不能說話又無法進食，喉嚨痛到像火燒，肚子又餓得難受。」

張慰慈詳述病重時的痛苦之處：「喉嚨插著管、每天調整電動床想減緩疼痛，卻仍痛苦難忍；鼻胃管讓她無法真正進食，只能感受持續不斷的飢餓。」張慰慈說：「那段時間，我好像真的走進餓鬼道；也在那一刻，我突然理解經典裡餓鬼道的描述，原來那就是我。也因此，我深刻理解放焰口的救度意義。」張慰慈甚至在病中許下願望，自己若能痊癒，她想做一場「獨姓焰口」法會，將生命重獲的感恩迴向給眾生。

圖／小院子裡創辦人張慰慈表示，當初在她的著作《天還亮著》中提到「餓鬼道的感悟」，在病中許下願望，自己若能痊癒，她想做「獨姓焰口」法會，將生命重獲的感恩迴向給眾生。（張慰慈提供）

攝影志工的視角：在鏡頭裡看到莊嚴

張慰慈同時分享，早年擔任法會攝影志工時，她經常從鏡頭中見到本願法師結手印、觀想、轉法輪的畫面。「我第一次看焰口法會，就被本願法師戴著毘盧帽、五佛冠的莊嚴所震撼。那是一種無法言說的力量。」在節目中，也展示毘盧帽與五佛冠，本願法師為其詳細解說其象徵：

毘盧帽：象徵毘盧遮那佛的大光明，傳統為大紅色。

五佛冠：代表五方佛願力，用於加持餓鬼道眾生。

飄帶六字大明咒：象徵觀世音菩薩的慈悲。

本願法師解釋：「焰口是密、顯合一的法門。要持咒、結印、觀想三者合一，沒有師承是做不來的。」本願法師強調，他從小就跟著老和尚學焰口，一本焰口儀軌長達四小時，必須全背，還要同時完成手印與觀想，才能將功德圓滿供養眾生。

圖／小院子裡將於國曆11月23日舉辦「慈悲三昧水懺法會」，恭請本願法師主法，並施放「瑜伽焰口」，邀請社會各界人士感受佛法智慧。（張慰慈提供）

焰口與懺悔的真正意義

至於外界好奇，「放焰口」是否與民間普渡相似。本願法師回應：「不同宗教儀軌不同，但中心都是慈悲。佛弟子強調懺悔、發願與改過三者缺一不可；懺悔不是儀式結束就算完成，而是要真正發願、真正改過，這才叫完整。」

本集節目，說明「放焰口」不再只是一場佛教儀式，而是一面照見生命本質的鏡子。從張慰慈在病房中對苦的體悟、本願法師對焰口的深入解析，說明著：「慈悲，是所有修行與救度的起點。」

