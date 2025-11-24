宗教玄學／道教與佛法相遇 李游坤道長、張慰慈共談心靈修行 #道教

（記者林忠勳／專訪）在現代節奏快速、壓力堆疊的生活裡，人們越來越渴望找到能安定身心的力量。在最新一集的《艾瑞克IN新聞》，邀請了在台北府城隍道士團服務超過30年的道長李游坤，以道教視角，談論「順應自然、調心養念」的重要性；而小院子創辦人張慰慈則從佛教觀點補充「覺察、自利利他」的修行脈絡。兩種宗教文化在對話中並非互相排斥，而是彼此補位、彼此呼應，共同指向人心深處那份最柔軟的安穩。道教的自然哲學與佛教的覺察智慧，在此交織出一條屬於現代人的心靈道路。

圖／台北府城隍道士團道長李游坤(中)與小院子裡創辦人張慰慈(右)，兩人暢談宗教信仰的力量，以道教與佛教的觀點，提供人們心靈修行的指引。（艾瑞克IN新聞團隊攝）

大道智慧，從道法談生活

道教修行並不是離開生活，而是在生活中實踐。李游坤道長強調：「道法包羅萬象，不離日常。無論是對家人的態度、面對工作的心情，或是對情緒的反應，都能以『道』為指引，用平和的心面對世事。」這種溫柔的力量，讓修行不再抽象。

更重要的是，李游坤道長強調道教文化的核心並非外在形式，而是一種生活態度。李游坤道長也指出：「道法其實包羅萬象，不離日常。」在他看來，道教講求的是順其自然，學會在每一個念頭、每一次行為中保持清明與善意。

道教的智慧源於自然、回歸自然

談及道教文化的源流與精神，李游坤道長指出，道教之所以能歷久不衰，是因為它來自自然、返回自然。無論是對天地的尊重、對四時運行的觀察，或是祭祀儀式背後的意義，都提醒著人類與自然命運相連。

他談到，許多道教儀式看似繁複，但其實蘊含深刻的生命哲學，例如敬天、感恩、修德。李游坤道長解釋：「儀式不是形式，而是讓人記得天地之間，人人都要懂得謙卑。」在全球環境議題受到重視的今天，道教文化的自然觀更顯重要，提醒人們尊重生命、珍惜萬物的重要性。

善念與覺察

訪談中，李游坤道長反覆提到「念」的重要性。他指出：「念頭即是能量，影響著生活順逆；心若安，外在自然和。」人心容易被外在環境牽動，但只要能覺察念頭，便能掌握生命的方向。李游坤道長表示：「起心動念，就是一種能量的流動。」當念頭純淨、善意，自然會帶來平順；當念頭混亂、負面，生活也會受到影響。李游坤道長更多次提醒：現代人要練習覺察起心動念，讓善念成為支撐生活的力量。」

張慰慈補充，這正與佛教所講的「觀心」一致，不是壓抑念頭，而是看見它、理解它，於是能轉念、能調柔。「佛法強調慈悲與智慧並行。當我們願意看見別人的痛苦與自己的痛苦時，就會自然生起慈悲。」

心安則家安

此外，李游坤道長提到修行與家人之間的關係，他認為：「一個人的心若平穩，家庭和社會也會受益。當能量和諧，人與人之間自然會生起善念與理解。」他分享許多人在調整心念後，家庭氣氛明顯改善。

對此，張慰慈也從佛教觀點延伸：「佛法說『自利利他』，當一個人能照顧自己的心，他便能照顧身邊的人。」她指出，心靈修行最終會讓人更柔軟、更慈悲，也更容易與家人共創和樂氛圍。

宗教不同，指向相同的善與光

從李游坤道長的道教智慧，到張慰慈以佛法補充的覺察與慈悲，兩人在訪談中呈現的不是宗教差異，而是共同的核心：讓人回到本心。道教引導人順應自然、保持和諧；佛教提醒人覺察念頭、培養慈悲。兩者合而為一，就是現代人最需要的心靈養分。正如張慰慈所說：「宗教不同，但都教我們成為更善良、更自在的人。」李游坤道長也回應：「修行不是離開世界，而是更好地活在世界裡。」作為最佳註解。