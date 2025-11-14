宗教紙藝文創賽 菁英祈藝

石亦珍老師參加二０二四年台灣國際文創菁英盃的冠軍作品，它已跳脫敬神摺紙，而是一種藝術品。（記者陳俊文攝）

蓮花和法船是「敬神摺紙」，近幾年被有心推廣的老師發揚光大，已變成一種藝術品。拿下二０二四年國際菁英競賽紙藝文創個人和團體雙料金牌的台南市紙藝老師石亦珍，十一月三十日在台南富信大飯店舉辦台南首屆菁英盃宗教文創紙藝競賽，吸引一百七十人報名參賽，盛況空前。

拜拜的人喜歡摺蓮花或法船帶到廟裡敬獻神明。坊間從事「敬神摺紙」行業的民眾不少，但近幾年在石亦珍老師突破、創新之下，敬神摺紙變成紙雕藝術，再進化成「宗教紙藝文創」，去年這個名詞第一次使用在台灣國際文創協會（TICCPA）主辦的二０二四美國密西根MNS國際菁英盃競菁，代表台灣出賽的台南市「昇泰金紙藝品」紙藝老師石亦珍拿下國際企業紙藝文創金牌和個人組的「明星紙藝文創白金牌教練」兩項冠軍，一下子讓宗教紙藝躍上國際舞台。

台南市宗教紙藝文創老師石亦珍歷年來獲獎無數。

二十五年前從玩票性質變成宗教紙藝文創大師、目前也是台灣國際文創協會副理事長的石亦珍表示，從紙雕到紙藝文創、再到今年定位的「宗教紙藝文創」，可說是敬神摺紙的三點零版，今年被視為宗教紙藝文創的「元年」，所以她才主辦這項富歷史性的宗教紙藝文創菁英盃競賽。

這項台南首見的宗教紙藝文創競賽共分為法器、紙藝蛋糕、龍船、鳳凰、孔雀、創意蓮花、一桶金、財寶箱、神轎、紙藝花等十一個組別，原先計畫只收一百人報名，沒想到共有來自全國各地的一百七十位紙藝老師報名參賽，屆時會場將會有一百七十件以上的宗教紙藝文創作品，琳琅滿目、各顯神通，歡迎民眾前往參觀。

曾參與高雄愛河燈會、今年普濟殿王船醮主普壇作品的石亦珍指出，摺紙有益身心靈健康，還可讓人專注度揚升、更可讓恐慌和躁鬱症患者精神穩定，它還可幫助弱勢家庭增加代工收入，是一個可用來養家活口的「斜槓副業」。

台灣近幾年在疫情過後敬神摺紙需求量大增，也吸引很多年輕人投入，目前正是百家爭鳴。完成的作品可用來敬神拜拜，但不見得要火化，它可視為神與人之間的一種「聖物」，也可登大雅之堂，變成客廳獨一無二的擺飾品。