宗教紙藝競賽 呈現精緻工藝美學

獲得財寶箱組金牌的紙藝達人錢思戎，和其六角財寶箱作品。

（記者陳俊文攝）

越南新住民名錦秀（右）獲得國際菁英盃宗教紙藝文創競賽蛋糕組金獎。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

折紙蓮花也能出國比賽！「二０二五ＴＩＣＣＰＡ國際菁英盃宗教紙藝文創競賽」卅日在成功路富信飯店登場，來自全台一百十一件作品角逐十一項類別、二十二組比賽的金銀銅獎。高雄市ＴＩＣＣＰＡ高雄市執行總監盧妙青拿下傑出執行總監、金手獎與菁英獎等三個大獎項，表現最為亮眼。

台南市成為宗教紙藝年度焦點，由台灣國際文創推展協會及台南昇泰金紙藝品商行聯合主辦的這項比賽。擔任ＴＩＣＣＰＡ副理事長、也是把折紙蓮花昇華為宗教紙藝文創二點零版的昇泰負責人石亦珍表示，過去這項比賽都在台北劍潭活動中心舉行，從早期的數十件作品參賽至今年遍地開花，參賽作品破百，也是歷屆之最。感謝理事長林秀蓁的全力支持，使得宗教紙藝讓全世界都看得見，也在台灣發揚光大。

ＴＩＣＣＰＡ副理事石亦珍（右）頒獎給傑出名師名店得獎人，表揚他們推廣宗教紙藝之功。（記者陳俊文攝）

今年競賽以「紙中信仰、藝起傳承」為主題，設置十一項競賽類別，包括法器、蛋糕、龍船、龍、鳳、孔雀、創意蓮花、一桶金、財寶箱、神轎、包裝花束。作品呈現台灣宗教文化的精緻工藝與美學價值，深受評審與觀眾肯定。

石亦珍指出，近幾年在協會和紙藝老師全力推廣之下，作品更趨多元和創意。過去比賽以蛋糕組為主力，今年龍船、財寶箱和花藝類作品均大幅成長，天馬行空，不論折工、刀工和創意，連評審老師都嘆為觀止。

值得一提的是今年還有嫁到高市的越南新住民名錦秀參賽，在蛋糕組拿下銀獎。名錦秀夫家開金紙店，原先幫忙折折蓮花，在偶然機會接觸到創意宗教折紙，一頭栽進紙藝的世界悠遊，目前已能獨當一面，還可幫助到夫家的生意，可謂一舉數得。

至於選手錢思戎以一個六角型的財寶箱，獲裁判一致青睞，與另一名選手陳慧娟同獲該組金獎。

頒獎典禮除競賽獎項外，還同步表揚名師名店、金獅名店、文創達人金獎、績優講師、執行總監、金手獎及菁英獎等七大類近七十名推廣紙藝傑出人才。