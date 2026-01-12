宗教結合競技寫新頁 北港媽祖盃桌球賽分區開打話題升溫

▲今年賽事吸引全台國小、國中及高中近4,400名選手報名參賽，人數再創新高。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】結合宗教文化與體育競技的「北港媽祖盃」全國桌球錦標賽，今年邁入第四屆，除參賽人數創新高外，賽事形式與文化元素也持續擴展，成為近年地方體育活動中備受關注的指標性賽事。

賽前主辦單位特別於12日上午在北港朝天宮舉行賽前祈福儀式，縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏锝、桌球委員會主任委員林深、北港鎮長蕭美文、雋濠運動健康產業發展協會理事長莊秉豪等一同祈求賽事圓滿順利，也為即將登場的北、中、南分區預賽正式揭開序幕。

▲賽事規劃為北、中、南三區預賽，讓更多年輕選手有機會站上全國舞台，從1月22日在新北市板樹體育館揭開幕戰。（記者蘇峯毅攝）

雲林縣長張麗善表示，本屆賽事規劃北、中、南三大分區預賽，涵蓋國小至高中組別，吸引來自全台各地學校與桌球培訓體系報名。主辦單位指出，透過分區制度，不僅提升賽事公平性，也讓更多基層選手有機會累積全國賽經驗，進一步銜接更高層級競賽。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年賽事新增結合宗教文化的活動設計，北港媽祖將於1月22日賽事首日，駕臨新北市板樹體育館進行安座祈福。相關人士指出，這是國內桌球賽事中少見將宗教儀式融入競技現場的嘗試，展現台灣地方文化多元樣貌，也為運動賽事注入不同層次的象徵意義。

蔡董事長提到，隨著賽事規模逐年擴大，北港媽祖盃已不僅是一場體育競賽，更成為串聯宗教、教育與地方城市行銷的重要平台。賽事期間，選手與家長湧入，也為雲林帶來人流與關注度，讓外界看見地方推動體育發展的另一種可能。