宗教統戰也得擲筊！沈伯洋曝對抗認知戰關鍵

[NOWnews今日新聞] 印太戰略智庫今（9日）舉辦研討會，綠委沈伯洋表示，台灣長期受中國「陸權國家」思維影響，應該回歸「海權民主國家」才能建立防止中國認知戰的防線，他也以宗教統戰仍須經過信徒「擲筊」舉例，強調堅持民主就能對抗統戰。

印太戰略智庫今舉辦「如何與中國打交道」研討會，日本參議員石平、台大名譽教授明居正及民進黨立委沈伯洋出席。

沈伯洋表示，台灣對抗中國認知作戰的關鍵，不在於技術性闢謠，而在於「戰略邏輯」的覺醒。他分析，台灣長期受中國「陸權國家」思維殘害，導致在安全與制度判斷上產生誤判，必須回歸「海權民主國家」的本質，才能建立真正的防線。

沈伯洋表示，世界強權邏輯分為兩類：以英美為首的「海權國家」重視貿易規則與法律一致性，目的是穩定賺錢；而中、俄等「陸權國家」則因生存焦慮，核心邏輯是併吞領土與神化強人。他直言，西方國家過去幻想經濟自由會帶動中國民主，這完全忽視了陸權獨裁者「弱時講規則、強時破壞規則」的本質。

沈伯洋特別提到，「華、儒」（中華、儒家）式的傳統知識體系，讓臺灣人容易掉入獨裁國家的邏輯。他舉例，解放軍常吹捧「斬首行動」，其實就是獨裁邏輯，認為殺了領袖國家就會垮；但臺灣是民主國家，有穩定的官僚體制與繼任制度，總統不在，國家依然運作。沈伯洋感嘆，若臺灣人深信斬首有效，就是被獨裁思維植入，這才是認知作戰最可怕的破口。

針對統戰滲透，沈伯洋以宮廟研究為例，中國雖砸錢收買地方管委會，但在臺灣「宗教民主化」的環境下，神明出巡仍需擲筊、看信徒臉色，黑箱作業難以成功。他強調，這證明只要我們堅持民主與自由的邏輯，統戰就很難發揮效果。

沈伯洋呼籲，臺灣位處第一島鏈、掌管全球七成航線，這些是「生存事實」而非「價值立場」。臺灣與民主、海權陣營站在一起是理所當然。他強調，臺灣人必須正確認識歷史，擺脫國民黨過往遺留的威權思維，從戰略源頭認清敵我邏輯，才能在資訊戰中立於不敗之地。

