宗教自由的危機1》海外「異端」ICOC滲台 受害者求助無門

〔記者陳彩玲／台北報導〕近年宗教性侵、虐死案四起，許多團體以信仰為名斂財、詐騙，但法制面碰上無從鑑定教義真假，以及財務流向不透明困境，導致被害人提告無果，多數案件以罪證不足簽結或不起訴。近期，有數10名被害人陷入相同困境，控訴在國外涉性侵、虐待的國際基督教會(ICOC)，以台灣國際基督教協會(TCOC)為名隱身我國，但求助檢調機關無果，希望訴諸媒體，不再有其他人落入圈套。

該群以劉姓男子為首的受害者指出，台灣國際基督教協會是以神之名斂財的邪教，以領袖魅力誆稱自己是神的唯一教會，我國許多台大畢業的菁英份子、社會名望人士受騙，被害人觸及學界、醫界、藝文界、媒體圈；過去曾發生教主涉挪用教會公款、牧師講道內容抄襲西雅圖靈糧堂等爭議。

據了解，台北地檢署曾獲檢舉，分他字案偵辦，覃思源等8名核心幹部遭列被告，但因罪證不足予以簽結。不過，調查局接獲其他案源，目前立案調查中，由於受害者不斷增加，劉男持續協助蒐集證據遞交給檢調。

對此，本報昨致電求證，台灣國際基督教協會的李姓男子表示，教會是合法登記的宗教團體，致力於社會公益，也有委託外部會計師進行查核，近一兩年有人不斷投訴、檢舉，造成教會困擾，每個人都有自己的難處和個人特質，會盡力接納和溝通，尊重新聞自由。

回顧2013年彰化日月明功虐死案、2020年「少龍」徐浩城(已歿)性侵、猥褻案，一直到2024年台北精舍殺人案，檢察機關在偵辦時，發現其中隱藏許多不符常理的懲處、捐獻，但檢察機關難以將信仰成員間的儀式、教誨、懺悔等行為，視為「假裝宗教以圖私利」，尤其沒有明確捐款承諾、金錢回報或明示詐騙行為，加上被害人自願性高、宗教財務缺乏揭露制度，難以證明犯行。

在法制層面上，許多案件只能等到有被害人遭凌虐、毆打致死，檢調單位才有理由介入調查，也導致許多宗教團體以信仰為名，行斂財之實，我國必須重視；許多檢察官認為，宗教自由的保護範圍過大，只要刑法介入宗教領域，就會被視為侵害信仰自由、干涉宗教團體的教義、儀式運作，但如何公開透明，發人省思。

