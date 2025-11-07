官位動搖？補充保費改革惹怒存股族 石崇良：去留不在我心中

​針對近期社會高度關注的健保補充保費改革爭議，衛生福利部部長石崇良今（7）日在一場研討會上重申，所有健保政策的推動，其唯一出發點是為了讓全民健保能夠「永續經營」，強調現階段的相關討論僅屬「想法」階段，並非已形成既定政策，呼籲社會各界理性討論。至於此事是否會影響部長的去留， 石崇良淡然的說「去留從來不在我心中，我只想把事情做好。」

石崇良今日在一場研討會前接受記者聯訪時指出，所有政策皆秉持前健保局局長張鴻仁教授所著的書-《健保不能倒》的精神。他強調，健保肩負著「量能負擔」的社會互助責任，改革目標是為了確保健保財務能夠永續穩健，持續地照顧更多民眾與弱勢，避免因財源枯竭而影響全民的醫療保障。

石崇良坦承，健保財務確實面臨挑戰，改革具備必要性。未來的討論將繼續朝向健保的「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」三大核心精神前進，無論是針對保費結構、補充保費，乃至於擴大費基以增加財務來源，都將是持續努力的方向。

針對近期媒體揭露補充保費改革方案所引發的爭議，部長明確澄清政策的進度與程序。石崇良指出，相關構想在衛福部內部和財經專家間已討論許久，但此次披露實屬「偶然」，是因媒體專訪才提前曝光，「正式的法制作業程序並未啟動」。

​石崇良進一步強調，一旦進入正式法制程序，必定會經過嚴謹的跨部會討論（如與金管會等單位）及對外的公聽會，絕不會是部長個人的單一發言。

​石崇良感謝行政院與部內對民意的充分掌握與交換意見，並指出行政院長已指示暫緩具爭議的規劃，先向民眾清楚說明，現階段僅為廣納意見的討論過程，並非已形成的既定政策。此主旨在避免因誤解擴大，反而阻礙了健保改革的必要性討論。

持續蒐集各界意見 石崇良： 確保健保穩健與永續發展 ​

面對媒體提問近期頻頻遭遇挑戰，是否擔心職位變動時，石崇良回應，這個問題是每個部長都會被問到的，但「從來沒有想過」個人的去留。他堅定地表示，「去留從來不在我心中，我們只有想把事情做好」，承諾將持續努力，推動醫療體系和全民健保的持續健康發展，以回饋社會期待。

石崇良承諾，將持續蒐集社會各界意見，凝聚更多共識，務求任何健保制度的調整都能更加周延完善，確保健保的穩健與永續發展。

