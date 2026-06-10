官僚澆熄熱血？台灣之光林睿哲挑戰單機環球 降落恆春機場竟遭拒

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〔記者蔡宗憲／屏東報導〕我國愛國飛行員林睿哲近日自美國正式啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球極限挑戰。這場寫下台灣自駕傳奇的圓夢之旅，原定在台菲航段順道降落屏東恆春五里亭機場，不料卻遭交通部民用航空局拒絕，引發不少航空迷直呼「行政僵化」。

目前抵達日本的林睿哲在社群軟體上透露，在申請前往台灣的航路時，遭民航局要求同步提供出境航路資訊。當他將資料補齊後，主管機關初步給出的結論，卻是無情拒絕他後續往南飛行至菲律賓途中、飛經恆春五里亭機場上空的請求。林睿哲無奈表示「雖然有點可惜」，但目前行程不受影響，預計6月13日晚間8點左右，將從日本北海道直航飛抵台北松山機場。

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對此，恆春機場活化協會發起人許耿睿得知後直呼「遺憾」，代表地方表達最嚴正的抗議。許耿睿痛心指出，這趟耗時費力的環球飛行，本是讓世界看見台灣航空實力與堅韌精神的絕佳契機。飛行員滿懷愛國熱忱，期盼在台菲航段中，順道在長期缺乏航班的恆春機場進行短暫停留(Touch-and-go 或中繼備降)，用實際行動為這座亟需活化的本土機場注入國際能見度。

「這是不合時宜的機場禁令！」許耿睿重批，民航局用僵化的官僚思維，狠心將這份愛國心與地方活化的希望拒於門外。此一傲慢決策，不僅抹殺了飛行員代表台灣挑戰極限的榮譽感，更狠狠扼殺了恆春半島依靠通用航空與私人包機帶動觀光轉型的在地契機。

不少關心機場活化的在地居民強調，民航局不應成為阻礙航空夢想與地方發展的絆腳石，別讓官僚體制冷落了民間走向世界的滿腔熱血。林睿哲這趟從美國出發，途經阿拉斯加、日本、台灣、東南亞、中東、歐洲的壯舉，帶著全台灣的夢想飛向世界，如今卻在自家門口挨了政府一記悶棍，充分展現民航部門的老舊官僚主義。

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