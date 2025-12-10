官兵急難貸款 預劃明年施行

記者林睿奕／臺北報導

國防部昨日公布「國軍官兵急難貸款」施行作法，提供官兵合法小額借貸管道，紓解傷病醫護、喪葬等急難財務需求，金額最高可貸120萬元，預計施行日期為明年1月，持續完善官兵照顧，使其能安心專注戰訓本務工作。

國防部主計局財務中心財務長辛少將在國防部例行記者會中，針對國軍官兵急難貸款進行說明，未來國軍官兵可依傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等狀況申請急難貸款。

最高可貸到120萬元

辛財務長表示，除小額紓困額度為20萬元外，各項上限均為60萬元，如因多重急難原因申請貸款，每人最高可貸到120萬元，利息則按照郵局2年期定存機動利率減0.025%機動調整，預計施行日期為明年1月，依委辦銀行招標程序，另訂正式施行日期。

辛財務長指出，急難原因發生後，申請人可備妥相關申請文件，自國軍薪富管理系統申請，接續郵寄給儲蓄會，或逕洽各地區財務單位送件，以縮減行政流程，同時急難貸款設有保證人機制，保證人資格為申貸人同階級以上現役官兵或公教人員，或具本國籍的非軍公教人員（須檢附財力證明），符合申貸額度10萬元以下、信評分數401以上及賸餘役期1年以上條件者，則免具保證人。

退伍後由承貸銀行催繳

針對貸款繳款方式，辛財務長說明，款項每月自薪餉就源扣繳，但育嬰留職停薪等非由財務單位發放薪餉者，應逕洽貸款銀行開立約定存款帳戶，按月自該帳戶扣繳，貸款人如因停職、免職、撤職、退伍、解除召集或停役、廢止原核定起役，將依契約約定於離營前完成餘款繳清，若退伍前仍未繳回全數款項，將由承貸銀行辦理催繳。

（資料來源：國防部提供）