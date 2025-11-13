官兵救災致生毀損免賠 國防部補賠償

關於宜蘭蘇澳地區十一日晚間豪雨成災，國軍出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛，國防部長顧立雄昨（十三）日表示，國軍各項工作均依相關法律與制度辦理，無論是救災協助或兵力管理，國防部都會採取最適切的方式處理，確保官兵安全與權益，顧部長說，官兵辛苦救災，不用考慮救災所導致的補賠償問題，國防部不會讓官兵承擔任何責任，會依據法令適當補賠償。

顧部長指出，國軍在各項災害應變中，都會依《災害防救法》等相關規定執行任務，後續會結合相關單位對民眾受損的車輛做適當補賠償，他也補充，國軍目前在蘇澳地區已派遣七一三位官兵與六十五輛車輛，投入協助道路清理及廢棄物清除工作。