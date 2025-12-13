官兵涉租帳戶給不法集團 馬防部中將指揮官調職

（中央社記者吳書緯台北13日電）連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。軍方人士今天證實，馬防部指揮官劉慎謨中將將被調職為陸軍司令部委員，將由陸軍第六軍團副指揮官尹昌榮中將接任馬防部指揮官，近日將完成交接。

連江地檢署8日發布新聞稿指出，查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用，檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

劉慎謨去年11月由參謀本部訓練次長室軍事訓練處長升任馬防部指揮官，並晉任中將，任職馬防部指揮官約1年多。在馬防部與劉慎謨共事的官兵表示，劉慎謨在訓練上非常紮實，對部屬也不會大聲責難，且給予部屬明確的指導。

接任馬防部指揮官的尹昌榮畢業於陸軍官校82年班，先後完成陸、戰院及中正理工學院碩士等深造教育，曾擔任陸軍58砲指部指揮官、陸軍東引地區指揮部指揮官等職務，12月1日由陸軍司令部戰備訓練處長升任六軍團副指揮官，並晉任中將。（編輯：翟思嘉）1141213