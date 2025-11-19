官兵若有心理健康問題？ 軍醫局長：會影響升遷

國防部軍醫局長蔡松建 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 對於國軍軍士官兵若有心理健康問題，有就診紀錄，會不會影響升遷？國防部軍醫局長蔡松建今(19)日備詢時表示，「是會被我們註記的，應該是會」。不過，政戰局長史順文接著說明，「所有人經過醫院的診療，只要能夠健康的出院，對升遷是沒有影響的。」

外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。

國民黨立委柯志恩詢問，如果是有心理上面問題，他有就診記錄、曾經有過重度憂慮、心理調適問題，會不會影響他的升遷？軍醫局局長蔡建松說，如果我們的軍官或志願役士兵如果他體位的確符合精神疾病，「是會被我們註記的，（柯：會不會影響升遷？）應該是會。但如果他只是一般的心理諮詢應該是不會。（柯：心理的諮詢就看你們怎麼樣去認定）。」

廣告 廣告

不過，政戰局局長史順文說，「所有人經過醫院的診療，只要能夠健康的出院，對升遷是沒有影響的。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

現役軍人共諜！政戰局清查揪出 國防部震怒嚴懲

動用二備金！「臺灣全民安全指引」家戶普發 花費共4千多萬元