官兵賣帳戶供詐團洗錢 立委籲強化金融教育
[NOWnews今日新聞] 國內詐騙案不斷，驚傳國軍淪詐騙幫兇。陸軍馬祖防衛指揮部所屬單位近日遭爆超過60位官兵涉嫌將個人銀行帳戶提供詐騙集團使用。民眾黨立委林憶君今（8）日呼籲強化國軍金融教育，防堵漏洞。
官兵淪詐團幫兇 馬防部依法究辦
針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦 」，陸軍馬祖防衛指揮部表示，本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。
馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。
官兵淪詐團幫兇 林憶君籲強化金融教育
林憶君表示，此事件絕對不是一般個人或軍隊人員的財務管理不當問題而已，更牽涉國軍體系的紀律破口、甚至涉及國安風險問題，更暴露政府在防詐宣導與軍中管理上的重大缺口，林憶君認為，政府與國防部都有責任應確保部隊環境健全，不能讓詐騙集團有可趁之機，影響國軍形象與國家安全。
林憶君指出，站在保衛國家第一線的國軍官兵，本來就應該是維護國家安全、守護人民的重要力量，倘若真有如此大規模涉及詐騙集團的洗錢或提供人頭帳戶在軍中發生，勢必大幅侵蝕國軍在人民心中的形象與信任基礎。林憶君呼籲國防部應全面強化對士官兵的法治教育，提升反詐意識，避免基層官兵因一時無知或受騙而捲入犯罪。
林憶君說，雖然本案目前是國軍士官兵提供帳戶給詐團當人頭帳戶使用，但因為之前就已發生有國軍官兵，因積欠債務遭境外勢力利誘，成為間諜並洩漏軍機密資料之案例，更何況本案涉案人數高達60人以上，林憶君質疑，顯然，這已經不只是單一個案，而是國軍管理大漏洞的系統性問題。
林憶君強調，國家安全、軍紀清白以及金融法制，都是國家的根基。不論是任何人，只要違背這些基本價值，就必須嚴格問責。更何況，發生的是在前線軍隊的金融事件，這種破壞國軍整體形象、危及國安的事件，要求國防部一定要追究到底，絕對不容寬貸、更不容許縱放；一旦查證屬實，應予以嚴重處分，以敬效尤。
林憶君另也要求國防部應該強化軍中金融倫理教育與防制機制，並與金融機構合作，切斷詐團、甚至是各種來自中國誘惑的滲透管道，否則，一旦軍中人員因經濟誘惑遭非法勢力滲透，可能不只涉及詐騙，更恐危害國家安全。
林憶君呼籲，國防部務必嚴加控管、重建軍中紀律，防堵所有讓詐騙滲透的漏洞，以確保部隊清明，也讓真正優秀、努力奉獻的國軍官兵們可以在一個健全、安全的環境中服役。此外，林憶君也呼籲行政院，應盡速依法編列為軍人加薪的國防預算，為國軍留住人才，保障國軍官兵的福利。
