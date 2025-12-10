官兵賣帳戶給詐團！國防部出手推「急難貸款」：合法管道紓解財務需求

記者陳思妤／台北報導

陸軍馬祖防衛指揮部被爆出，士官兵涉嫌和詐騙集團勾結，官兵以每個月3千到5千元將帳戶提供給詐騙集團當人頭帳戶，涉案人數恐超過60人。國防部今（10）日宣布開辦「國軍官兵急難貸款」，提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作。

國防部說明，「國軍官兵急難貸款」開辦目的為，提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作。現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，能由官兵本人進行申請程序。除小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。

「國軍官兵急難貸款」分為傷病醫護貸款、喪葬貸款、災害貸款、育嬰貸款、產後護理貸款、長期照護貸款、小額紓困。利息按郵局2年期定存機動利率1.72%減0.025%機動調整，目前為1.695%。預劃施行日期為115年1月，依委辦銀行招標程序，另訂正式施行日期。

國防部今天召開記者會說明「國軍官兵急難貸款」（圖／國防部提供）

國防部強調，打擊詐欺為國家重要政策，本部為落實政府政策，遵行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0，就「識詐」及「防詐」等面向成立國軍詐欺防制工作小組。分別納編政戰局、主計局、總督察長室等單位，透過辦理實體課程、製發文宣等方式對國軍官兵實施反詐教育宣導；另外配合數位發展部就涉嫌以國軍名義施以詐欺之通報案件，辦理案件分辦、管考及通報，期望藉由工作小組的模式，發揮整體統合力量，全面推展國軍反詐工作，確維部隊紀律。

國防部強調，面對詐騙案件及涉法官兵，本部秉持勿枉勿縱及嚴懲不貸原則，維護部隊紀律，持恆教育官兵守法意識。

