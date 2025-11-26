官司三連敗！ 周玉蔻爆黃國昌「硬上女學生」 高院今判刑3月定讞

資深媒體人周玉蔻。 圖：翻攝自周玉蔻臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻兩年前曾在臉書爆料，稱民眾黨主席黃國昌曾在教室「硬上女學生」，並形容黃國昌是色狼，而黃國昌聽聞隨即對周玉蔻提出告訴。台北地院一審以加重誹謗罪判刑3個月、可易科罰金9萬元，今(26)日上午二審宣判仍維持原判，全案已判刑定讞，加上民事訴訟也判周玉蔻輸，因此她對黃國昌官司已經三連敗。

周玉蔻在2023年發文指出：「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）。」

廣告 廣告

黃國昌聽聞後，隨即對周玉蔻提出刑事與民事告訴。去年4月，台北地院民事庭判周玉蔻須賠償黃國昌30萬元，全案已判決確定；去年12月，台北地院刑事庭判處周玉蔻3個月有期徒刑，周玉蔻不服上訴。

周玉蔻當時主張，如果黃國昌當法務部長要經得起檢驗，由於黃國昌曾爆出師生戀，所以她才會用詼諧手法來描述。周玉蔻還說，黃國昌評論別人比她評論得嚴重，只有她罵到黃國昌有問題。不過高院並不採信周玉蔻的辯詞，仍判刑3個月。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

邱議瑩啟動「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會

轟藍白推「洗人口三部曲」 林楚茵：逐步替中國打開滲透大門