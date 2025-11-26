官司不斷！黃子佼開賓士撞人烙跑 遭新北檢公共危險罪起訴

記者莊淇鈞／新北報導

因「創意私房」購買兒少性影像而葬送演藝事業及婚姻的黃子佼，昨天才獲判緩刑，今天（26日）又因為今年8月在新北市三重涉嫌肇事逃逸，遭新北地檢署依公共危險罪起訴，但過失傷害部分，因與被害人達成和解撤告，獲不起訴處分。

藝人黃子佼駕駛賓士車與1名女騎士發生碰撞，他未等警方到場即離開。（圖／資料照）

今年8月16日上午7時30分許，黃子佼開著紅色賓士車行經五谷王南街街46巷口時，疑因未保持安全車距，與同向林姓婦人騎乘的機車發生碰撞，林姓女騎士人車倒地，導致臉部及手腳擦傷，黃子佼未等員警到場處理，即自行離開現場。

據了解，林女自行就醫後報案提告，警方調閱監視器畫面後，通知肇事車主到案說明，追查出黃子佼涉嫌肇逃，詳細肇責歸屬尚待釐清，全案已先依肇事逃逸之公共危險、過失傷害等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北檢察官認為，黃子佼理應知悉林婦發生車禍倒地受傷，足認他有肇事逃逸嫌疑，因此依公共危險罪嫌起訴。至於車禍造成林婦受傷的過失傷害部分，因黃子佼事後與林婦達成和解、撤告，新北地檢署對他做出不起訴處分。

