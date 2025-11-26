官司不斷！黃子佼8月駕賓士擦撞婦人逃逸 今遭新北地檢署起訴

知名藝人、主持人黃子佼今年8月駕車行經新北市三重區五谷王南街，不慎擦撞右側婦人機車後逃逸，今遭新北地檢署起訴。（圖／報系資料照）

知名藝人、主持人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載逾2000部兒少性影片，一審遭判刑8個月，上訴後，高等法院二審改判1.5年、緩刑4年，逃過牢獄之災。不過他今年8月24日上午駕駛賓士車行經新北市三重區時，擦撞一名同向林姓女騎士機車，導致對方連人帶車倒地，全身多處擦挫傷，而黃子佼在事發後卻逕直駕車離開現場，事後到案則宣稱「沒感覺撞到人」，被警方在10月依法函送新北地檢署。檢方今（26）日偵結，依肇事逃逸罪嫌起訴，過失傷害部分，則因林姓騎士撤告或不起訴處分。

新北市警局三重分局8月24日晚間接獲報案，當日上午7時許，三重區五谷王南街發生肇事逃逸事故。警方調查發現，黃子佼當時駕駛紅色賓士休旅車行經五谷王南街往重新路方向，在五谷王南街46巷巷口疑似為自巷口駛出的機車，導致車輛右偏擦撞同向後方由林婦騎乘的機車，造成林婦人車倒地，臉部、手肘與膝蓋多處擦傷。黃子佼則在肇事後沒理會婦人，自行駕車離開現場。

檢方指出，黃子佼在偵查時向檢警供稱，前方機車是出現在他的左前方，當時視線是往左前方看，不記得有無看向右方看，自己也沒有發現撞擊或撞擊聲音。但林婦指出，交通事故後，肇事駕駛有往她倒下的地方看，但並未留下車查看，隨即駕車離去。

檢方勘驗路口監視器畫面時發現，被告駕車為禮讓前方機車先行而驟然右偏停止，導致林婦閃避不及人車倒地。當時林婦機車倒地力道及聲響巨大，黃理應知悉車輛右側人車倒地，亦應可預見與其駕車突然停止有關的事實。之後黃的車輛慢慢往左邊挪動，明顯為避開倒地之人，理應知悉車輛右側有人發生車禍事故的事實。

新北地檢署26日偵結，依《刑法》第185條之4駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者起訴黃子佼。另過失傷害部分，由於林婦接受和解撤告，檢方予不起訴處分。

